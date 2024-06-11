В Дании заподозрили россиянку в шпионаже

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Российская гражданка была задержана в Дании по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой, сообщает датское издание DR.dk.
«Сегодня (во вторник) была арестована россиянка, которой предъявлены обвинения в содействии деятельности иностранной разведывательной службы в Дании», — передает издание со ссылкой на датскую службу безопасности и разведки (PET).Согласно DR.dk, женщина на протяжении нескольких лет получала средства от российского государственного фонда, в котором якобы работают сотрудники разведки. По информации издания, после допроса она будет освобождена.
Также DR отметило, что она занимает важную должность в русской общине Дании и руководит консультационным центром для русскоговорящих на острове Зеландия.
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