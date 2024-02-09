В Дании заявили о военной угрозе со стороны России

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Россия может напасть на страны НАТО в ближайшие годы, с таким заявлением выступил глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в интервью для Jyllands-Posten.
«Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия испытает на прочность 5-ю статью и солидарность НАТО. Это не была оценка НАТО в 2023 году. Это новые данные, которые сейчас выходят на первый план», — прокомментировал ситуацию Поульсен.
По словам главы датского оборонного ведомства, Копенгагену необходимо в срочном порядке приступить к наращиванию своего военного потенциала, поскольку Россия достигла большого прогресса в этой области.
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