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В Дании заявили о военной угрозе со стороны России

Поульсен: Россия может атаковать НАТО в течение трёх-пяти лет
09 февраля 2024, 17:24
Фото: iStock/A-Basler

Фото: iStock/A-Basler

Россия может напасть на страны НАТО в ближайшие годы, с таким заявлением выступил глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в интервью для Jyllands-Posten.
«Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия испытает на прочность 5-ю статью и солидарность НАТО. Это не была оценка НАТО в 2023 году. Это новые данные, которые сейчас выходят на первый план», — прокомментировал ситуацию Поульсен.

По словам главы датского оборонного ведомства, Копенгагену необходимо в срочном порядке приступить к наращиванию своего военного потенциала, поскольку Россия достигла большого прогресса в этой области.


Напомним, ранее аналогичную мысль высказал вице-премьер министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, необходимо быть готовыми к любому сценарию в отношении РФ.

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Дед главы МИД Германии Бербок был ярым нацистом, сообщает Bild
Bild: дед главы МИД Германии Бербок был нацистом и служил в вермахте
09 февраля 2024, 17:54

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Дед министра иностранных дел Германии Анналены Бербок был пламенным нацистом и офицером вермахта. Об этом сообщает издание Bild, ссылаясь на данные Федерального архива.
Отмечается, что Вальдемар Бербок в годы Второй мировой войны служил инженером в отряде по ремонту зенитных орудий и был активным приверженцем нацистской идеологии. В те годы он читал запрещённую ныне книгу Адольфа Гитлера «Майн кампф»*. А в 1944 году он получил в награду гитлеровский крест «За военные заслуги».

Ранее его внучка часто говорит о деде во время своих выступлений, однако она не упоминала о его убеждениях и взглядах.

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#нацизм
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«Бахмутский мясник»: как «убирали» Залужного и чего ждать ВСУ от русского «генерала 200»
Новый главком ВСУ Сырский: что известно
09 февраля 2024, 17:26

Фото: iStock/Olena_Z

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Слухи об их конфликте ходили давно, однако стали ли они причиной кадровых перестановок, кто теперь будет руководить украинской армией, и почему решение Зеленского в США назвали «огромной авантюрой», читайте в материале «Радио 1».

Увольнение Залужного: хронология событий


2 ноября 2023 года главком ВСУ Валерий Залужный дал интервью британскому изданию The Economist, в котором заявил, что военный конфликт с Россией «зашел в тупик». Уже 4 ноября его слова прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, который не согласился с высказываниями главкома и заявил, что не считает ситуацию на фронте патовой.

7 ноября 2023 года впервые появилась информация о том, что на Украине рассматривают вопрос об отставке Залужного, об этом сообщил депутат Верховной рады Владимир Арьев, который известен своими оппозиционными взглядами. Вскоре его заявление опроверг советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко.

19 декабря 2023 года Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции о том, что генштаб ВСУ обратился к нему с просьбой о дополнительной мобилизации, в рамках которой предлагалось призвать 450-500 тысяч человек, в связи с чем законодательство в этой части необходимо ужесточить. Через несколько дней Залужный опроверг заявления украинского президента.

На Украине опасаются бунта после увольнения Залужного
На Украине опасаются бунта после увольнения Залужного

29 января 2024 года украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что Владимир Зеленский предложил Валерию Залужному уйти в отставку, однако тот не согласился. Подобную информацию распространяли зарубежные СМИ. Так, издание The Washington Post писало, что информация о возможном отстранении Залужного распространяется с целью повлиять на союзников Украины, которые замедлили поставки военной помощи.

1 февраля 2024 года Валерий Залужный в беседе с CNN рассказал, что западные санкции не оказали на Россию ожидаемого влияния, и ВС РФ по-прежнему имеют преимущество на линии фронта.

2 февраля 2024 года The Washington Post сообщило, что Белый Дом официально уведомлен о намерении Зеленского отправить главкома ВСУ в отставку.

8 февраля 2024 года Владимир Зеленский провел встречу с Валерием Залужным, в ходе которой поблагодарил главнокомандующего и обсудил с ним, какие обновления необходимы в руководстве ВСУ.

Вскоре об «отставке» Залужного сообщили нардеп Верховной рады Алексей Гончаренко и министр обороны Рустем Умеров.

В офисе Зеленского смену главнокомандующего объяснили необходимостью «не допустить застоя на линии фронта». Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Необходимо пересмотреть тактику действий, которая не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году. Нужно не допустить стагнации по линии фронта, негативно влияющей на общественные настроения», - заявил Подоляк.

Президент Украины объяснил свое решение тем, что сложности на фронте в Донецкой области повлияли на настроения украинского народа, который стал реже говорить о победе.

«Мы должны честно сказать: чувство стагнации именно на южных направлениях и сложности в боях в Донецкой области повлияли на общественное настроение. Украинцы стали реже говорить о победе. Этот год должен стать годом, когда каждый украинский воин будет знать, что Украина, украинская армия способны побеждать», — заявил Зеленский.

Место Залужного занял русский генерал Сырский


На пост главнокомандующего ВСУ 8 февраля был назначен генерал-полковник Александр Сырский. Будущий военачальник родился во Владимирской области и учился в Московском высшем общевойсковом командном училище. Его родители по-прежнему проживают на территории РФ.

Сырский начал службу в 1986 году. Он руководил штабом КТО во время военного конфликта на Донбассе в 2014 году, командовал обороной Киева после начала СВО, руководил наступлением в Харьковской области и обороной Бахмута.

Именно после боев в Бахмуте Сырский получил прозвища «генерал 200» и «бахмутский мясник». Несмотря на большие потери и полное окружение города российской армией, военачальник посылал бойцов на поле боя, обрекая их на смерть. СМИ писали, что в результате боев за Бахмут ВСУ потеряли более 72 тысяч человек.


Чем обернется для ВСУ отставка Залужного


Агентство Reuters назвало увольнение главкома ВСУ «огромной авантюрой» Зеленского. Авторы статьи уверены, что отставка Залужного может нанести удар по моральному духу войск на фронте, так как кадровые перестановки произошли именно в тот момент, когда преимущество на фронте практически на всех направлениях за российской армией.

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В МИД ответили Украине на слова об отсутствии пленных в сбитом Ил-76
Захарова усомнилась, помнит ли Киев о Залужном, после слов Данилова об Ил-76
09 февраля 2024, 17:02

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что в сбитом ракетой Patriot военном самолете Ил-76 не было пленных солдат ВСУ. Свое мнение дипломат озвучила в беседе с РИА новости.

Захарова отметила, что такие заявления звучат абсурдно.

«Хочется спросить: а [экс-главнокомандующего ВСУ Валерия] Залужного тоже не было в ВСУ или пока еще помнят, что был?» — задалась вопросом дипломат.
Военный самолёт Ил-76 потерпел крушение около белгородского села Яблоново 24 января. На борту судна находились 65 украинских пленных, которых везли в Белгород для обмена на российских солдат. В результате крушения все погибли, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих. Изначально СМИ Украины написали, что самолёт сбили ВСУ, но, после того, как стало понятно, что на борту находились их же граждане, эти новости их украинских информагентств были удалены или отредактированы.

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Экономист Белов объяснил забастовки европейских фермеров
09 февраля 2024, 15:51

Фото: istockphoto.com/Tero Vesalainen

Кандидат экономических наук, заместитель директора Института Европы РАН, завотделом страновых исследований, руководитель Центра германских исследований Владислав Белов заявил, что причиной забастовок европейских фермеров является то, что у них забирают дотации.
«Они бастуют, так как у них отнимают то, к чему они привыкли за 70 лет. ЕС дотировал сельское хозяйство, в том числе за счёт средств из национальных бюджетов. Теперь этого их лишают. Но в каждой стране свои особенности. Там множество бюрократии, требований. Но фермеров это не устраивает. В результате первыми начали немцы, потом их поддержали партнёры, коллеги из других стран. Право у фермеров на протесты есть», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Белов.

При этом, он подчеркнул, что формы протестов во всех странах разные.

Ранее директор института политических исследований Сергей Марков в беседе с «Радио 1» рассказал о причинах и последствиях протестов фермеров в Европе.

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#сельское хозяйство
#политолог
#протесты
#европа
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Политолог Светов: После интервью Путина отношение Запада к России не изменится
09 февраля 2024, 15:40

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Политолог Юрий Светов высказал мнение о том, что интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным не изменит отношение Запада к нашей стране.
«У людей, которые находятся у власти, отношение к России не поменяется. Эти люди, начиная с президента США Джо Байдена и заканчивая руководителем Прибалтийских государств, видят одну задачу — нанести поражение России или не допустить нашей победы. Речь идёт не только об Украине, а о глобальном понимании вопроса, их цель сейчас — разделить Россию на несколько государств, чтобы суметь справиться с ней», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

Что касается рядовых американских граждан, то им, скорее всего, будет интересно это интервью. Однако и в их сознании, считает эксперт, оно, скорее всего, мало что сможет изменить. При этом, он отметил, что важно не изменение отношения людей к нашей стране, а понимание ими мотивов поступков с нашей стороны.

Научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов также подтвердил, что политический истеблишмент Запада не изменит после этого своего отношения к России.

«Это не означает, что сейчас что-то изменится в американской политике. Более того, можно предположить, что сейчас мейнстримные СМИ в США и Европе будут разбирать это интервью по косточкам, критикуя и президента Путина, и журналиста Карлсона. Но тем не менее, конечно, на какую-то часть западной общественности интервью может воздействовать», — прокомментировал в беседе с RT.

Специалист также назвал это интервью крупным медийным событием.

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#сша
#сми
#интервью
#владимир путин
#россия
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Чубайс откроет в Израиле центр российских исследований
Чубайс запускает в Израиле научный проект по изучению России
09 февраля 2024, 15:36

Фото: сайт Кремля

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс запускает в Израиле центр российских исследований. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство».
Отмечается, что Чубайс сотрудничает с одним из университетов Тель-Авива. Там он разрабатывает проект о деятельности российских либералов. При подготовке к этому проекту он посетил Латвию и США, где встретился с исследователями, изучающими российскую историю.

При этом глава Центра изучения России и Восточной Европы Тель-Авивского университета Вера Каплан в беседе с изданием подчеркнула, что не знает о создании Чубайсом центра российских исследований. Она подчеркнула, что к её центру этот проект не имеет никакого отношения.

Историк Юрий Слезкин отметил, что во время встречи с Чубайсом были затронуты различные мировые центры, занимающиеся изучением России. Политик отмечал, что очень заинтересован этой темой.

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#центры
#россия
#израиль
#исследование
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Политолог Блохин: Цель США— держать под контролем будущие элиты союзников
09 февраля 2024, 15:25

Фото: istockphoto.com/Jon Rehg

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин объяснил стремление США реализовать программу в Польше по углублению представления о Штатах желанием контролировать элиты страны.
«США делают ставку на самых амбициозных, на самых перспективных молодых людей, которые, скорее всего, займут посты в государственной машине польского государства. И очевидно, что ставка как раз на это молодое поколение. Цель простая — держать под контролем будущие элиты главных союзников США», — прокомментировал в беседе с RT Блохин.

Ранее стало известно, что посольство США в Варшаве объявило о программе для углубления представления о Штатах и выстраивания отношения с молодёжью страны, в частности, с молодыми лидерами мнений.

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#сша
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Латвия препятствует проведению выборов президента России, заявил дипломат Зыков
Дипломат Зыков: Латвия пытается затруднить работу участков на выборах главы РФ
09 февраля 2024, 15:13

Фото: iStock/Ruma Aktar

Власти Латвии не желают обеспечивать порядок по периметру избирательных участков в Риге, что говорит об их попытках создать трудности при проведении выборов президента России. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал временный поверенный в делах РФ в Латвии Олег Зыков.
Он подчеркнул, что в настоящее время в стране наблюдаются русофобские настроения и нападки на россиян. Вместе с этим появилось нежелание властей организовывать избирательные участки для проживающих в стране россиян. Всё это говорит о том, что Латвия намеренно создаёт трудности, посягая на конституционные права граждан России.

Зыков добавил, что российское посольство будет добиваться организации голосования на территории страны.

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#латвия
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#президент
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ЦИК показал бюллетень на выборы президента России
ЦИК утвердил бюллетень для голосования на выборах президента РФ
09 февраля 2024, 15:04

Фото: istock / nemchinowa

Центральная избирательная комиссия утвердила текст избирательного бюллетеня на президентских выборах в России. Информация размещена в официальном Телеграм-канале Центризбиркома.

В бюллетене ФИО кандидатов размещены в алфавитном порядке и напротив каждого будут размещена небольшая информация — год рождения, место жительства, место работы, кем выдвинут для участия в выборах. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, все сведения были согласованы с самими кандидатами.

В окончательной версии бюллетеня оказались четыре зарегистрированных кандидата – Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
Фото: ЦИК

Напомним, президентские выборы в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. При этом, жители 29 регионов Российской Федерации смогут принять участие в голосовании дистанционно.

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