Трамп признал себя диктатором и заявил о необходимости таких «ужасных» лидеров у власти

22 января 2026, 02:10

Трамп в Давосе называл себя диктатором и заявил о пользе «ужасных» лидеров у власти

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп, отвечая на обвинения в диктаторском поведении, сказал, что подобный тип лидера иногда бывает необходим. Такое заявление он сделал в Давосе после своего выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ).





Трамп отметил, что его речь на форуме получила положительные отзывы. Это приятно удивило американского лидера, который с трудом мог поверить в такой результат.





«У нас была хорошая речь, мы получили хвалебные отзывы. (...) Обычно они говорят, что он (Трамп) ужасный диктатор. Такого типа личность, я — диктатор. Иногда диктатор нужен. Но в этом случае они такого не говорили», — сказал президент США.