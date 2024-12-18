В ДКЦ в Красногорске провели уже 5,5 тыс. телемедицинских консультаций

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
С августа в Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля в Красногорске провели около 5,5 тыс. консультаций «врач-врач» и «врач-пациент».
Об этом на круглом столе в ДКЦ рассказал руководитель Центра телемедицины Никита Полищук.
В клинике обсудили развитие телемедицины. В беседе участвовали губернатор Московской области Андрей Воробьёв, зампред правительства России Татьяна Голикова, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, специалисты ДКЦ и их коллеги из разных регионов.
Детский клинический центр открыли в конце августа этого года. Ежегодно по ОМС медпомощь там будут получать около 15 тыс. детей из Подмосковья и других регионов, а также 150 тыс. ребят – проходить обследование и консультироваться с врачами.
Первый центр детской телемедицины Подмосковья на базе ДКЦ позволяет родителям через ЕМИАС запросить онлайн-консультацию врача. А специалисты других подмосковных детских медучреждений могут обсуждать тактику лечения сложных пациентов с коллегами из клиники Рошаля
В ДКЦ собраны все направления медпомощи – 28 профилей. Центр стал координатором всех детских медучреждений Московской области. Вместимость клиники – более 460 коек.
Центр критических состояний помогает контролировать и эффективно маршрутизировать тяжёлых пациентов, например, с заражением крови, множественными травмами и так далее.
Все аппараты в операционном блоке ДКЦ связаны в сеть, чтобы быстро обмениваться данными и выводить информацию на центральный монитор. Врачи выполняют сложные высокотехнологичные операции по всем профилям. Хирургические вмешательства могут транслировать онлайн в любую точку страны.
Также в клинике оборудована робот-ассистированная операционная с роботической системой Senhanse. Она позволяет проводить вмешательства с высокой точностью, минимальным повреждением тканей и кровопотерей. Благодаря этому пациент быстро восстанавливается.
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В клинике обсудили развитие телемедицины. В беседе участвовали губернатор Московской области Андрей Воробьёв, зампред правительства России Татьяна Голикова, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, специалисты ДКЦ и их коллеги из разных регионов.
«С момента открытия мы провели порядка 5,5 тыс. консультаций. Наши возможности позволяют оказывать дистанционную помощь пациентам по любым клиническим направлениям. Благодаря современному оборудованию мы можем организовать бесшовные подключения, то есть без установки приложений, с помощью телефона, планшета, компьютера – всего, что есть под рукой. Это очень удобно», – заверил Полищук.Воробьев, Голикова и Мурашко осмотрели отделения эндокринологии, реанимации, телемедицины клиники и центр клинических состояний, где поговорили с маленькими пациентами, родителями и врачами.
Детский клинический центр открыли в конце августа этого года. Ежегодно по ОМС медпомощь там будут получать около 15 тыс. детей из Подмосковья и других регионов, а также 150 тыс. ребят – проходить обследование и консультироваться с врачами.
Первый центр детской телемедицины Подмосковья на базе ДКЦ позволяет родителям через ЕМИАС запросить онлайн-консультацию врача. А специалисты других подмосковных детских медучреждений могут обсуждать тактику лечения сложных пациентов с коллегами из клиники Рошаля
В ДКЦ собраны все направления медпомощи – 28 профилей. Центр стал координатором всех детских медучреждений Московской области. Вместимость клиники – более 460 коек.
Центр критических состояний помогает контролировать и эффективно маршрутизировать тяжёлых пациентов, например, с заражением крови, множественными травмами и так далее.
«Центр аккумулирует всех тяжёлых детей. Пять минут идет консультация врача бригады, и дальше мы маршрутизируем пациентов, как правило, к себе. В центр критических состояний за время работы поступило порядка 650 вызовов. 484 ребенка мы госпитализировали сюда за счёт санитарной авиации и центра медицины катастроф», – рассказала главврач ДКЦ Татьяна Шаповаленко.На крыше центра расположена вертолётная площадка для санитарной авиации, что позволяет за 30-50 минут доставлять тяжёлых пациентов из самых отдалённых уголков области. Их встречает многопрофильная команда врачей. После приземления дети попадают в операционную всего за минуту.
Все аппараты в операционном блоке ДКЦ связаны в сеть, чтобы быстро обмениваться данными и выводить информацию на центральный монитор. Врачи выполняют сложные высокотехнологичные операции по всем профилям. Хирургические вмешательства могут транслировать онлайн в любую точку страны.
Также в клинике оборудована робот-ассистированная операционная с роботической системой Senhanse. Она позволяет проводить вмешательства с высокой точностью, минимальным повреждением тканей и кровопотерей. Благодаря этому пациент быстро восстанавливается.
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Лора Луганская