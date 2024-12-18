В ДКЦ им. Л. Рошаля проводят уже 50 операций в сутки

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля в Красногорске сейчас проводят 50 операций в сутки.
Такие данные привёл министр здравоохранения России Михаил Мурашко на круглом столе в ДКЦ. Там обсудили развитие телемедицины. В беседе участвовали губернатор Московской области Андрей Воробьёв, зампред правительства России Татьяна Голикова, специалисты ДКЦ и их коллеги из разных регионов.
Он подчеркнул, что в ряде стран после коронавируса стало меньше телемедицинских консультаций. В России же из-за протяжённости территории и благодаря технологическим возможностям наблюдается развитие на федеральном и на региональном уровнях.
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«Сегодня в центре им. Рошаля в день проводится 50 операций. Это серьёзный результат по спасению жизни детей. Центр взял на себя координацию всей детской помощи в регионе. Это ключевая задача каждой региональной больницы. Центр стал флагманским для Московской области, он принимает детей в том числе из других субъектов Федерации. В рамках телемедицинских консультаций он тоже вошел в общий контур, – отметил Мурашко.
Он подчеркнул, что в ряде стран после коронавируса стало меньше телемедицинских консультаций. В России же из-за протяжённости территории и благодаря технологическим возможностям наблюдается развитие на федеральном и на региональном уровнях.
«За шесть лет реализации нацпроекта мы создали практически единую информационную систему в каждом регионе. В этом году по поручению президента каждый субъект завершает эту работу», – сказал министр.Детский клинический центр открыли в конце августа. Ежегодно по ОМС медпомощь там будут получать около 15 тыс. детей из Подмосковья и других регионов, а также 150 тыс. ребят – проходить обследование и консультироваться с врачами.
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Лора Луганская