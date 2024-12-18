Число телемедицинских консультаций в стране за пять лет выросло в 11 раз

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля в Красногорске обсудили развитие телемедицины.
В круглом столе приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв, зампред правительства России Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко, специалисты ДКЦ и их коллеги из разных регионов по видеосвязи.
Он назвал телемедицину современной практикой, которая используется во всём мире, а сегодня – в Детском клиническом центре и в других клиниках Московской области.
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«Медицинский центр построен при прямой поддержке президента. Сюда ежедневно обращаются сотни мам с детьми. Когда мы его открывали, Владимир Владимирович спросил, насколько мы сможем обеспечить эффективность работы. А эффективность – это оборудование, врачи, которыми мы очень дорожим, и партнёрство с регионами – с Москвой, федеральными центрами. Всё это мы успешно внедряем», – разъяснил Воробьёв.
Он назвал телемедицину современной практикой, которая используется во всём мире, а сегодня – в Детском клиническом центре и в других клиниках Московской области.
«За пять лет количество телемедицинских консультаций в стране возросло в 11 раз. Это не просто постановка диагноза и оказание помощи, но и практическое обучение, обмен опытом. Сегодня мы обсуждали развитие цифровизации, в том числе в Московской области, на базе этого медцентра. Договорились об определённых подходах, применимых при формировании новой цифровой платформы в сфере здравоохранения, которую президент поручил нам создать к 2030 году», – сказала зампред правительства Татьяна Голикова.Она добавила, что с удовольствием познакомилась с работой областного детского центра, который закладывала с Воробьёвым в 2021 году.
«Сегодня он со своими 460 койками предоставляет огромные возможности детскому населению не только Московской области, но и других регионов получать качественную и доступную медицинскую помощь. Технологии, которые здесь развиваются, и специалисты, которые здесь работают, настроены делать это максимально качественно. Очень приятно, что коллеги развивают всё новое и предлагают, что можно изменить для развития всей системы здравоохранения», – отметила зампред.В рамках круглого стола также обсудили организацию телемедицинских консультаций пострадавших при ЧС и в неотложной детской хирургии.
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Лора Луганская