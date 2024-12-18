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Число телемедицинских консультаций в стране за пять лет выросло в 11 раз

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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В Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля в Красногорске обсудили развитие телемедицины.
В круглом столе приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв, зампред правительства России Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко, специалисты ДКЦ и их коллеги из разных регионов по видеосвязи.
«Медицинский центр построен при прямой поддержке президента. Сюда ежедневно обращаются сотни мам с детьми. Когда мы его открывали, Владимир Владимирович спросил, насколько мы сможем обеспечить эффективность работы. А эффективность – это оборудование, врачи, которыми мы очень дорожим, и партнёрство с регионами – с Москвой, федеральными центрами. Всё это мы успешно внедряем», – разъяснил Воробьёв.


Он назвал телемедицину современной практикой, которая используется во всём мире, а сегодня – в Детском клиническом центре и в других клиниках Московской области.
«За пять лет количество телемедицинских консультаций в стране возросло в 11 раз. Это не просто постановка диагноза и оказание помощи, но и практическое обучение, обмен опытом. Сегодня мы обсуждали развитие цифровизации, в том числе в Московской области, на базе этого медцентра. Договорились об определённых подходах, применимых при формировании новой цифровой платформы в сфере здравоохранения, которую президент поручил нам создать к 2030 году», – сказала зампред правительства Татьяна Голикова.
Она добавила, что с удовольствием познакомилась с работой областного детского центра, который закладывала с Воробьёвым в 2021 году.
«Сегодня он со своими 460 койками предоставляет огромные возможности детскому населению не только Московской области, но и других регионов получать качественную и доступную медицинскую помощь. Технологии, которые здесь развиваются, и специалисты, которые здесь работают, настроены делать это максимально качественно. Очень приятно, что коллеги развивают всё новое и предлагают, что можно изменить для развития всей системы здравоохранения», – отметила зампред.
В рамках круглого стола также обсудили организацию телемедицинских консультаций пострадавших при ЧС и в неотложной детской хирургии.

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#подмосковье
#московская область
#телемедицина
#дкц
#красногорск
#губернатор
#андрей воробьёв
#татьяна голикова
#здравоохранение
#минздрав мо
В ДКЦ им. Л. Рошаля проводят уже 50 операций в сутки
18 декабря 2024, 17:36

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля в Красногорске сейчас проводят 50 операций в сутки.
Такие данные привёл министр здравоохранения России Михаил Мурашко на круглом столе в ДКЦ. Там обсудили развитие телемедицины. В беседе участвовали губернатор Московской области Андрей Воробьёв, зампред правительства России Татьяна Голикова, специалисты ДКЦ и их коллеги из разных регионов.
«Сегодня в центре им. Рошаля в день проводится 50 операций. Это серьёзный результат по спасению жизни детей. Центр взял на себя координацию всей детской помощи в регионе. Это ключевая задача каждой региональной больницы. Центр стал флагманским для Московской области, он принимает детей в том числе из других субъектов Федерации. В рамках телемедицинских консультаций он тоже вошел в общий контур, – отметил Мурашко.
Он подчеркнул, что в ряде стран после коронавируса стало меньше телемедицинских консультаций. В России же из-за протяжённости территории и благодаря технологическим возможностям наблюдается развитие на федеральном и на региональном уровнях.
«За шесть лет реализации нацпроекта мы создали практически единую информационную систему в каждом регионе. В этом году по поручению президента каждый субъект завершает эту работу», – сказал министр.
Детский клинический центр открыли в конце августа. Ежегодно по ОМС медпомощь там будут получать около 15 тыс. детей из Подмосковья и других регионов, а также 150 тыс. ребят – проходить обследование и консультироваться с врачами.

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#медицина
#здравоохранение
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#телемедицина
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#губернатор
#министр
#михаил мурашко
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В Подмосковье предложили продолжать продлевать больничные на телемедицинских консультациях
В Подмосковье предложили продолжать продлевать больничные на телеконсультациях
18 декабря 2024, 17:24

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область выступила с инициативой оставить появившуюся во время пандемии возможность продлевать и закрывать больничный при ОРВИ и коронавирусу по результатам телемедицинских консультаций.
Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время круглого стола в Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля в Красногорске. Там обсудили развитие телемедицины.
«У нас есть ряд предложений, которые отчасти уже апробированы во времена коронавируса. Они касаются закрытия больничного дистанционно. Мы изучили также опыт частных медцентров. Хотели бы предложить ряд мероприятий для увеличения доли телемедицинских консультаций в первичном звене. Сейчас она составляет всего 4,5%», – добавил глава региона.
В 2023 году подмосковные врачи провели 1,8 млн телемедицинских консультаций для пациентов в первичном звене, а за 11 месяцев этого года – уже более 1,5 млн.

Действие приказа о возможности продлевать и закрывать больничный при ОРВИ и COVID-19 посредством телемедицинских консультаций заканчивается 1 января. Подмосковье предлагает распространить такую возможность на больничные по гипертоническим заболеваниям, травмам, для беременных и в послеродовой период, онкологию и уход за больными. Это снизит нагрузку на 1,2 млн посещений в год и избавит пациентов от необходимости сидеть в очередях.

Помимо закрытия больничного, на телемедицину предложено переключить другие вопросы: продление рецепта на лекарства, направление на плановое обследование, закрытие первого этапа диспансеризации после получения результатов исследований.

Другое предложение – расширить возможности телемедицины на первичном приёме в поликлиниках. Если неотложная помощь не нужна, и пациент хочет получить рекомендации специалиста, предлагается общаться с врачом через портал или специальное приложение. Это позволит перевести около 2-2,5 млн посещений в онлайн-формат.

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#медицина
#телемедицина
#консультации
#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#татьяна голикова
#губернатор
#дкц
#красногорск
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В медколледжах Подмосковья провели донорский марафон
18 декабря 2024, 16:28

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Акции по сдаче донорской крови провели в девяти филиалах Московского областного медицинского колледжа №1 с 13 ноября по 16 декабря, в них приняли участие свыше 350 студентов, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Такие акции помогают не только сохранить жизни пациентов, которые нуждаются в компонентах крови, но и воспитывают молодое поколение в духе доброты и социальной ответственности. Надеемся, что студенты областного медколледжа будут продолжать поддерживать и развивать донорское движение», — сказал завотделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин.
Отмечается, что сотрудничество областного медколледжа №1 с региональным Центром крови продолжается больше десять лет. За это время было проведено 115 донорских акций, на которых собрали около 2 тонн крови.

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#минздрав мо
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#донорская кровь
#московская область
#подмосковье
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Диетолог назвал продукт, способный снизить риск развития рака и болезни Альцгеймера
Диетолог Бобровский: витамин Е в сале способствует профилактике рака
18 декабря 2024, 15:59

Фото: iStock/Victoria Popova

Недавнее исследование показало, что сало помогает замедлить старение и снижает риск развития онкологических заболеваний. По мнению ученых, в составе любимого многими продукта присутствует витамин D, который защищает от недугов.
Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» объяснил, почему сало считают важным продуктом в профилактике рака.

«В нем есть антиоксиданты или витамин Е, которому приписывают много полезнейших свойств, в том числе профилактику онкологических заболеваний. Так же в продукте содержатся жирорастворимые витамины: А, D, К. В сале есть знаменитая арахидоновая кислота (незаменимая жирная кислота), которая самостоятельно в организме синтезироваться не может. Она отвечает за нормальную работу гормональной системы и иммунитет», — объяснил эксперт.

По его словам, сало снижает риск развития не только рака, но и многих других недугов: сердечно-сосудистых, заболеваний центральной нервной системы и головного мозга, болезни Альцгеймера.

«Еще в сале есть селен, что поддерживает щитовидные железы и иммунную систему», — заключил врач.

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#иммунитет
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Подмосковные медорганизации заключили со студентами 1,4 тыс. целевых договоров
18 декабря 2024, 13:19

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Студенты Московского областного медицинского колледжа заключили в этом году около 1,4 тыс. целевых договоров с последующим трудоустройством в одну из подмосковных медорганизаций. Об этом сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Воспользоваться такой возможностью могут студенты 1-4 курсов. Во время обучения они получают от медучреждения стипендию, а после выпуска выходят на работу в медицинскую организацию на срок не менее трёх лет.
«Для нас важно поддерживать как специалистов, которые уже работают в наших больницах, так и привлекать новые кадры. Благодаря программе целевого обучения, студенты могут быть уверенны в будущем. После выпуска их ждёт гарантированное трудоустройство. Всего с начала года договор на целевое обучение заключили около 1,4 тыс. студентов Московского областного медколледжа», – отметила вице-губернатор.
Как напомнили в подмосковном Минздраве, в Московском областном медицинском колледже обучают по таким специальностям, как лечебное, сестринское и акушерское дело, стоматология ортопедическая и профилактическая, лабораторная диагностика и фармация.

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#подмосковье
#московская область
#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
#студенты
#договор
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В центрах онкопомощи Подмосковья проведут последний в году День открытых дверей
18 декабря 2024, 11:50

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жители Московской области смогут пройти бесплатный онкоскрининг в Центрах амбулаторной онкологической помощи в субботу, 21 декабря.
Об этом сообщил министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.

Женщинам предложат цитологическое исследование шейки матки, маммографию или УЗИ молочных желёз. Мужчины могут сдать ПСА-тест на рак простаты. Помимо этого, все желающие смогут пройти диагностику новообразований кожи и КТ- или рентген-исследование.
«Пройти бесплатный онкоскрининг жители смогут в одном из 25 центров амбулаторной онкологической помощи Московской области. Такие мероприятия проводят в регионе каждую последнюю субботу месяца. В этом году в мероприятии приняли участие 7,2 тыс. человек. Видим, что такой формат интересен жителям, поэтому в следующем году продолжим проводить Дни открытых дверей в ЦАОПах», – отметил Забелин.
Прийти на День открытых дверей смогут жители Подмосковья старше 18 лет. Мероприятие пройдёт с 09:00 до 14:00. С собой нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Адреса ЦАОПов, где можно проверить здоровье, можно найти по ссылке.

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#минздрав мо
#здравоохранение
#здоровье
#онкология
#день открытых дверей
#подмосковье
#московская область
#максим забелин
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«Подмена понятий»: Врач аргументировал, почему не стоит доверять БАДам
Врач Кондрахин: БАДы не являются лекарством, их качество никем не проверяется
18 декабря 2024, 11:20

Фото: iStock/Ivan Martynov

Биологически активные добавки (БАД) — одни из самых спорных средств для поддержания здоровья. Некоторые считают, что они необходимы при современном образе жизни: улучшают общее состояние и даже лечат. Другие утверждают, что БАД вредны и даже опасны для здоровья.
Кандидат медицинских наук, врач-терапевт, клинический фармаколог, старший преподаватель кафедры фармакологии Института формации и медицинской химии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Андрей Кондрахин в беседе с «Радио 1» заявил, что не все люди знают, что такое лекарства, а что — витамины.

«Это подмена понятий. Действительно, вся медицина произошла от растительного сырья, и многие названия очень похожи. Поэтому человек путается, не понимая, где лекарство, а где — добавка, которую надо регулярно принимать для того, чтобы получить минимальный эффект: подтянуть свой организм в тонус, но не вылечить», — объяснил эксперт.

По его словам, большинство производителей БАДов играет в «мы можем вылечить», но это не стоит воспринимать как истину.

«Например, они говорят, что вы, принимая эти добавки, избавитесь от боли в ногах, но не рассказывают, что нужно еще много чего делать, чтобы эти боли прошли. Такая подмена понятий приводит к тому, что люди ошибочно считают БАДы лекарствами и распространяют этот миф», — сказал врач.

Он добавил, что БАДы — это всего лишь добавка, качество которой зависит от производителя. Никто не проводил клинический след и не может дать конкретных рекомендаций по их приему. А люди не могут гарантировать себе безопасность, покупая эти пищевые добавки.

«Есть и случаи, когда БАДы вредили: мы с вами помним эти несчастные таблетки для похудения. Люди принимали таблеточки на, вроде как, растительном сырье, а внутри оказалось спрятано много всего неприятного», — сообщил собеседник.

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Подмосковные хирурги удалили ребёнку гигантское жидкостное образование кишки
17 декабря 2024, 22:16

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства прооперировали ребёнка с гигантским жидкостным доброкачественным образованием кишки. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар обратилась мама с трёхлетним мальчиком, который жаловался на боли в животе. Юного пациента осмотрел дежурный врач. По результатам ультразвукового исследования органов брюшной полости у него обнаружили жидкостное образование объёмом 350 мл – лимфангиому брыжейки. Это доброкачественное образование, состоящее из множества маленьких полостей. Оно возникает из-за атипичного развития лимфатических сосудов.
«Самое опасное, что лимфангиомы брыжейки больших размеров у детей могут приводить к кишечной непроходимости из-за закупорки просвета кишки. А это грозит серьёзными осложнениями вплоть до летального исхода, если вовремя не провести операцию», – сказал заведующий детским хирургическим отделением центра Владимир Трунов.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги провели комплексное обследование пациента, после чего удалили лимфангиому брыжейки. Операцию проводили лапароскопическим путём через три маленьких прокола на животе. Опухоль удалось полностью удалить без нарушения целостности кишки.

Послеоперационный период протекал гладко. Ребёнок выписан домой полностью выздоровевшим.

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#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
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В Лобне 20 декабря состоится выездная донорская акция
17 декабря 2024, 16:15

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Выездную донорскую акцию проведёт Московский областной центр крови в Лобне в пятницу, 20 декабря, сдать кровь можно будет во дворце спорта «Лобня», сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Благодаря таким выездным акциям жители Московской области имеют возможность сделать доброе дело и стать донорами прямо у себя в городе, не выезжая в столицу», — сказал врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Никита Митькин.
Донорская акция будет проходить с девяти утра до полудня. Принять в ней участие могут все желающие от 18 лет при отсутствии противопоказаний. С собой нужно будет взять паспорт и СНИЛС. Донорам предоставят выплату на питание, а также справку для освобождения от работы в день донации и в ещё один день для отдыха с сохранением зарплаты.

Кроме того, для доноров Лобни создан Telegram-канал, где можно задать все интересующие вопросы и обменяться впечатлениями.

Адрес дворца спорта «Лобня»: улица Ленина, дом №65, стр. 1.

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#минздрав мо
#лобня
#донор
#донорская кровь
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