В Подмосковье предложили продолжать продлевать больничные на телемедицинских консультациях

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Московская область выступила с инициативой оставить появившуюся во время пандемии возможность продлевать и закрывать больничный при ОРВИ и коронавирусу по результатам телемедицинских консультаций.
Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время круглого стола в Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля в Красногорске. Там обсудили развитие телемедицины.
В 2023 году подмосковные врачи провели 1,8 млн телемедицинских консультаций для пациентов в первичном звене, а за 11 месяцев этого года – уже более 1,5 млн.
Действие приказа о возможности продлевать и закрывать больничный при ОРВИ и COVID-19 посредством телемедицинских консультаций заканчивается 1 января. Подмосковье предлагает распространить такую возможность на больничные по гипертоническим заболеваниям, травмам, для беременных и в послеродовой период, онкологию и уход за больными. Это снизит нагрузку на 1,2 млн посещений в год и избавит пациентов от необходимости сидеть в очередях.
Помимо закрытия больничного, на телемедицину предложено переключить другие вопросы: продление рецепта на лекарства, направление на плановое обследование, закрытие первого этапа диспансеризации после получения результатов исследований.
Другое предложение – расширить возможности телемедицины на первичном приёме в поликлиниках. Если неотложная помощь не нужна, и пациент хочет получить рекомендации специалиста, предлагается общаться с врачом через портал или специальное приложение. Это позволит перевести около 2-2,5 млн посещений в онлайн-формат.
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«У нас есть ряд предложений, которые отчасти уже апробированы во времена коронавируса. Они касаются закрытия больничного дистанционно. Мы изучили также опыт частных медцентров. Хотели бы предложить ряд мероприятий для увеличения доли телемедицинских консультаций в первичном звене. Сейчас она составляет всего 4,5%», – добавил глава региона.
В 2023 году подмосковные врачи провели 1,8 млн телемедицинских консультаций для пациентов в первичном звене, а за 11 месяцев этого года – уже более 1,5 млн.
Действие приказа о возможности продлевать и закрывать больничный при ОРВИ и COVID-19 посредством телемедицинских консультаций заканчивается 1 января. Подмосковье предлагает распространить такую возможность на больничные по гипертоническим заболеваниям, травмам, для беременных и в послеродовой период, онкологию и уход за больными. Это снизит нагрузку на 1,2 млн посещений в год и избавит пациентов от необходимости сидеть в очередях.
Помимо закрытия больничного, на телемедицину предложено переключить другие вопросы: продление рецепта на лекарства, направление на плановое обследование, закрытие первого этапа диспансеризации после получения результатов исследований.
Другое предложение – расширить возможности телемедицины на первичном приёме в поликлиниках. Если неотложная помощь не нужна, и пациент хочет получить рекомендации специалиста, предлагается общаться с врачом через портал или специальное приложение. Это позволит перевести около 2-2,5 млн посещений в онлайн-формат.
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Лора Луганская