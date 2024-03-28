В Днепропетровске открылся второй центр вербовки в ряды ВСУ

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В Днепропетровске открылся второй за месяц центр рекрутинга для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Министерство обороны страны на своем Telegram-канале.
В ведомстве пояснили, что это связано с высоким спросом со стороны украинцев.
В феврале армия объявила об открытии первого центра по набору личного состава ВСУ во Львове. По мнению экспертов, этот пилотный проект должен был стать инструментом для эффективного набора военнослужащих.
Руководитель вербовочного центра во Львове Галина Псикорская заявила, что в ВСУ пойдут все жители Украины. Она отметила, что конфликт с Россией не закончится в ближайшее время, поэтому украинцы должны это осознать.
Ранее в США заявили, что Украина в результате потери систем ПВО потеряет Харьков.
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«Открытие в городе второго центра за две недели обусловлено большим спросом со стороны населения», – подчеркнули в министерстве.
Руководитель вербовочного центра во Львове Галина Псикорская заявила, что в ВСУ пойдут все жители Украины. Она отметила, что конфликт с Россией не закончится в ближайшее время, поэтому украинцы должны это осознать.
Ранее в США заявили, что Украина в результате потери систем ПВО потеряет Харьков.
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Александр Климов