В США назвали следующий город, который потеряет Украина

Фото: iStock/JARAMA
После уничтожения систем ПВО на харьковском направлении ВСУ вскоре могут утратить контроль над Харьковом. Так считает бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«Я не знаю, видели ли люди, что происходит в Харькове прямо сейчас, противовоздушная оборона ликвидирована, русские теперь могут легко сбрасывать планирующие бомбы. Это положит конец способности Харькова сопротивляться, Украине придется сдать город», — предположил Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
При этом он подчеркнул, что такие события могут развернуться уже в ближайшие недели. По оценке Риттера, у украинской армии нет никаких шансов удержать Харьков, так как военные не могут устойчиво обороняться.
Читайте также:
В США предрекли потерю Украиной ещё четырёх областей
Польский генерал Скшипчак: Зеленский кричит о помощи, двигаясь к поражению
На Украине заявили, что всех жителей страны привлекут к службе в ВСУ
Элина Позднякова