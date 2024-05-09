«Есть поставки, но не те объемы»: Зеленский пожаловался на недостаточную помощь Запада

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки западного оружия Киеву происходят слишком медленно и в объемах, недостаточных для украинской армии. Об этом пишет ТАСС.
«Эта помощь от пункта «А» — голосование в Конгрессе [США] или европейская поддержка, мы всем благодарны. Но пункт «Б» — это Украина и фронт. Так вот, от пункта «А» до пункта «Б» есть расстояние, оно уже не в километрах, а оно уже в неделях и месяцах», — заявил Зеленский.Ранее президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Государства Евросоюза готовы согласовать 14-й пакет санкций в отношении России до июля 2024 года. Новый пакет не будет содержать ограничений на передвижение российских дипломатов в пределах ЕС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова