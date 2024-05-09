Зеленский дал обещание Западу остановить Россию новым оружием

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал Западу, что с прибытием новых партий вооружения Вооруженные силы Украины смогут остановить продвижение российских войск на фронте. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Киеве с председателем Европарламента Робертой Мецолой, пишет mk.ru.
Зеленский отметил, что в настоящее время инициатива находится в руках российской стороны, и подчеркнул необходимость остановить продвижение российской армии и вернуть инициативу в руки Украины. Он подчеркнул, что это возможно только при наличии надежных средств.
Зеленский также предупредил о готовящемся крупномасштабном наступлении со стороны России и отметил, что в этом конфликте у Украины еще есть шансы победить.
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