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Зеленский дал обещание Западу остановить Россию новым оружием

Зеленский пообещал забрать у России инициативу на фронте после поставок оружия
09 мая 2024, 17:46

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал Западу, что с прибытием новых партий вооружения Вооруженные силы Украины смогут остановить продвижение российских войск на фронте. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Киеве с председателем Европарламента Робертой Мецолой, пишет mk.ru.


Зеленский отметил, что в настоящее время инициатива находится в руках российской стороны, и подчеркнул необходимость остановить продвижение российской армии и вернуть инициативу в руки Украины. Он подчеркнул, что это возможно только при наличии надежных средств.

Зеленский также предупредил о готовящемся крупномасштабном наступлении со стороны России и отметил, что в этом конфликте у Украины еще есть шансы победить.

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#мвд
#зеленский
Лидер протеста в Армении Баграт дал Пашиняну час, чтобы тот ушел в отставку
09 мая 2024, 18:17

Фото: istockphoto/irgit

Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян заявил, что премьер Армении Никол Пашинян должен в течение часа уйти в отставку. Об этом пишет РИА Новости.
«У вас уже нет власти в Армении. Готов в течение часа встретиться и обсудить все условия вашего ухода», — сказал он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что трёхстороннее заявление глав Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года больше не действует. Речь идёт о документе, которым три стороны сообщали о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. По словам Пашиняна, ни один из пунктов этого заявления в настоящее время не работает. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#армения
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«Разрушительный удар»: На Западе раскрыли, что РФ уничтожила в зоне СВО
Меркурис: ВС России уничтожают украинские артиллерийские системы
09 мая 2024, 18:06

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что российские военные планомерно уничтожают украинскую артиллерию. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, русские не только атакуют и уничтожают регулярные части ВСУ, но и специально нацеливаются на артиллерию. Он отметил, что украинская армия слабеет.

«Российское наступление продолжается и фактически усиливается, нанося разрушительный удар по украинским военным», — заключил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков рассказал, что российская армия делит противника на две части, а затем уничтожает. Он пояснил, что ранее ВС РФ заходили в населенный пункт с одной стороны, а теперь российские военные штурмуют позиции ВСУ сразу с нескольких сторон.

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#сбу
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В Киеве раскрыли, что сейчас реально происходит на фронте
Стариков: российские войска делят ВСУ на две части и уничтожают
09 мая 2024, 17:40

Фото: istockphoto/zabelin

Российская армия делит противника на две части, а затем уничтожает. Об этом полковник СБУ в отставке Олег Стариков рассказал в интервью киевскому политологу Вадиму Карасеву, приводит его слова РИА Новости.
Он пояснил, что ранее ВС РФ заходили в населенный пункт с одной стороны, а теперь российские военные штурмуют позиции ВСУ сразу с нескольких сторон.

Полковник также указал на то, что ВС РФ не испытывают трудности с уничтожением личного состава из-за такой тактики. Это обусловлено тем, что к разделенным частям ВСУ сложно перебросить дополнительные резервы.

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#вс рф
#зеленский
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Стало известно об отправке в ВСУ британских танков с неполадками
SHOT: Лондон поставляет ВСУ неисправные танки Challenger 2
09 мая 2024, 17:34

Фото: iStock/Wirestock

Британские танки Challenger 2, поступившие в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ), испытывают серьезные проблемы.
По данным Telegram-канала SHOT, временно исполняющий обязанности командира украинской воинской части Иван Шныр вынужден был срочно запросить детали для ремонта танка из-за серии неполадок.

Согласно опубликованному документу, танк Challenger 2 с заводским номером DS35AA трижды выходил из строя за две недели из-за проблем со стартерами и венцом маховика, что привело к его неработоспособности.

Отмечается, что британская военная техника, поставленная в Украину, столкнулась с массовыми поломками. Также выявлено, что двигатели танков Challenger 2 недостаточно мощные, что приводит к их застреванию в мягком грунте, требуя дополнительного буксирования.

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#военные
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#военная техника
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Украинскую пенсионерку осудили на пять лет за поддержку России
09 мая 2024, 16:26

Фото: istockphoto/artisteer

Украинский суд впервые вынес суровый приговор за посты в поддержку России. Пожилая женщина получила пять лет лишения свободы.
Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своём телеграм-канале. Уточняется, что 64-летняя пенсионерка из Закарпатья публиковала в социальной сети «Одноклассники» посты и комментарии в поддержку России. В них она оправдывала действия российских вооружённых сил на Украине, а также, как указано в материалах дела, «отрицала военную агрессию России и распространяла дезинформацию».

На суде женщина свою вину не признала, заявив, что её слова были вырваны из контекста и неверно истолкованы. Тем не менее, суд признал её виновной и приговорил к пяти годам лишения свободы. Это стало первым приговором с таким наказанием за подобное правонарушение в украинской судебной практике.

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#россия
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Украинский дрон-камикадзе взорвался возле жилого дома в регионе РФ
Белгородский губернатор Гладков заявил о взрыве дрона-камикадзе ВСУ в селе Муром
09 мая 2024, 15:57

Фото: iStock/Animaflora

В Белгородской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Муром Шебекинского городского округа. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате взрыва пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте. Повреждены два легковых автомобиля и фасад частного жилого дома.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Российские дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#беспилотник
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Путин: Взятие Бердычей было непростым, но «добрали его всё-таки»
09 мая 2024, 15:52

Фото: сайт Кремля

Российские войска освободили село Бердычи на Авдеевском направлении. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с командирами подразделений, участвующих в спецоперации, отметил, освобождать село было сложно, но «добрали его всё-таки».
В наступательной операции под Бердычами использовались два наземных роботизированных комплекса «Курьер», оснащённых автоматическим гранатомётом АГС-17. Введение в бой такой техники при штурме позволяет сохранить жизни бойцов. Об этом доложил главе государства командир 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии полковник Халиков.

«Я говорю, добрали всё-таки Бердычи, сложно было», — сказал президент.

Полковник подтвердил, что штурм был непростым, но теперь населённый пункт перешёл под контроль российских войск. Теперь военные продвигаются дальше. Командир бригады попросил запустить роботизированные платформы «Курьер» в серийное производство, так как они оказывают большую помощь штурмовым подразделениям. Владимир Путин отметил, что такая производственная задача вполне по силам российскому ВПК.

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На Украине задержали военнослужащего, подговаривавшего сослуживцев бежать
ГБР Украины задержало военного, подговаривавшего сослуживцев бежать
09 мая 2024, 15:47

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Госбюро расследований (ГБР) Украины объявило о задержании военнослужащего, который, уехав в отпуск, заявлял, что не вернется на службу, и подстрекал к бегству сослуживцев.
По данным ведомства, гражданин, служивший в одной из фронтовых частей, уехал в ежегодный отпуск в Ивано-Франковскую область, откуда через мессенджеры сообщал о своем намерении не возвращаться на службу.

После розыска и задержания работниками ГБР и СБУ, ему было предъявлено обвинение в дезертирстве. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Верховная рада Украины ранее сообщала, что около 15 тысяч военнослужащих получили дисциплинарное наказание за отказ от выполнения приказов или покидание военной части за последние два года.

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Стало известно об отказе ВСУ выполнять приказ американцев
Меркурис: 47-ая бригада ВСУ отказывается уводить в тыл танки Abrams
09 мая 2024, 15:40

Фото: iStock/dr_evil

Британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube заявил, что украинская 47-я механизированная бригада отказывается выполнить указание США об отводе танков Abrams с передовой.
Он отмечает, что, согласно западным СМИ, это решение было принято из-за слишком большой уязвимости танков перед российскими атаками, что стало поводом для позора для Соединенных Штатов.

Меркурис подчеркивает, что бригада явно выразила свое несогласие с этим решением и отказывается от него. По мнению эксперта, если бы бригада согласилась на отвод танков, она осталась бы без них.

Он также отмечает, что за последние несколько дней появилось множество фотографий уничтоженных Abrams, а также боевых машин пехоты Bradley, что свидетельствует о продолжающемся уничтожении арсеналов Украины.

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