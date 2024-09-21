Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ В ДНР погибли два украинских спортсмена

В ДНР погибли два украинских спортсмена

«РВ»: в ДНР погибли два украинских чемпиона по тяжелой атлетике и панкреотине
21 сентября 2024, 04:27
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Два украинских спортсмена погибли в ходе боевых действий в Донецкой народной республике (ДНР). Ими стали чемпионка Европы по тяжелой атлетике Нина Пашкевич и чемпион мира по панкратиону Ярослав Стрелец. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).
В апреле 2024 года 47-летний Пашкевич стала победителем чемпионата Украины по тяжелой атлетике. Пашкевич выиграл чемпионат Украины по тяжелой атлетике.
Также в ДНР был ликвидирован Ярослав Стрелец, который был двукратным чемпионом мира по панкратиону.



Ранее МВД России объявило в розыск бывшего белорусского гребца Павла Шурмея.

Читайте также:

Экс-глава воздушной разведки ДНР Лысаковский погиб на передовой

Два мирных жителя погибли при атаках дронов ВСУ в Запорожской области

Военкор Поддубный хочет познакомиться с людьми, спасшими ему жизнь в Курске
#сво
#всу
#украина
#днр
Комиссия по ценным бумагам США направила запрос в суд из-за Маска
CNN: комиссия по ценным бумагам просит суд пригрозить Маску санкциями за неявку
21 сентября 2024, 05:03

Фото: iStock/Zolnierek

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добивается судебных санкций в отношении бизнесмена Илона Маска за то, что он не присутствовал на встрече по вопросу приобретения социальной сети X, передает телеканал CNN.
Отмечается, что бизнесмен был приглашен для дачи показаний в суд 10 сентября. За несколько часов до слушаний адвокат Маска предупредил SEC, что доверитель будет отсутствовать, поскольку должен присутствовать на запуске SpaceX. Комиссия утверждает, что об этом было известно за несколько дней до заседания и что, следовательно, об отсутствии Маска можно было объявить заранее.

Комиссия попросила суд наложить на Маска «серьезное обязательство», которое заставит предпринимателя посетить новую встречу.

Ранее Маск заявлял, что наступающий 2024 год будет хуже, чем предыдущие. Так Маск ответил на вопрос пользователя X о том, каким будет год после «четырех лет безумия».

Читайте также:

Белый дом возмутил пост Маска о покушении на Байдена

Пентагон прокомментировал появление российской авиации у границ США

Кремль призвал ООН трезво оценить приглашение Украины посетить Курскую область
#илон маск
#социальные сети
#сша
#суд
#санкции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байден планирует встречу с лидерами Австралии и Японии
21 сентября 2024, 03:29

kremlin

Президент США Джо Байден встретится в штате Делавэр с лидерами Австралии, Индии и Японии в формате QUAD (четырехстороннийдиалогпо безопасности), передает РИА Новости.
Двусторонняя встреча с лидерами пройдет в закрытом для журналистов формате. Ассоциация корреспондентов Белого дома назвала такой подход «неприемлемым».

Ранее Белый дом сообщил, что на переговорах будет обсуждаться сотрудничество между Россией и Северной Кореей и меры противодействия ему. Администрация считает, что обмен мнениями между Москвой и Пхеньяном опасен для Европы и Индо-Тихоокеанского региона.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что войска QUAD и AUCUS (Австралия, Великобритания и США) были созданы для установления полного контроля над Евразийским континентом.

Читайте также:

Замглавы МИД РФ Рябков рассказал, как выборы в США повлияют на переговоры по Украине

В Сети появилось видео, как раненый боец ВС РФ отбросил от себя гранату ВСУ

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов назвал сроки окончания СВО
#мария захарова
#мид рф
#джозеф байден
#австралия
#япония
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Небензя раскритиковал политические шаги США и их союзников
Небензя: политические шаги США и их союзников привели мир к угрозе терактов
21 сентября 2024, 03:02

Фото: МИД России

Действия США и их союзников донесли до мира угрозу террористической атаки, которая может быть осуществлена с помощью бытовой техники. Об этом заявил посол России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, посвященном взрыву пейджеров в Ливане, сообщает РИА Новости.
«Именно их действия подвели нас к этапу, когда мы можем столкнуться с террористической угрозой, для которой задействуются бытовые приборы», – отметил он.

Небеня также отметил, что события в Сирии и Ливане привели к тому, что напряженность на Ближнем Востоке перешла в «новое высокотехнологичное измерение». Постоянный представитель подчеркнул, что это крайне опасная ситуация.

20 сентября израильские войска атаковали столицу Ливана Бейрут. Три сильных взрыва прогремели в южном пригороде Дахия. Израиль нанес удары вблизи ключевых объектов ливанской группировки «Хезболла».

Позже стало известно, что Ливан выпустил по Израилю более 150 ракет. Некоторые из них были перехвачены над северным израильским городом Цфат. В густонаселенных районах населенного пункта Галилея была объявлена воздушная тревога.

Читайте также:

В ходе удара по Ливану погибли 20 командиров Хезболлы

Минимум 13 человек погибли при ударе Израиля по югу сектора Газа

9 человек погибли и 59 пострадали во время израильского удара по Ливану
#оон
#василий небензя
#россия
#израиль
#ливан
#сирия
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине заявили о требовании силовиков к операторам связи
Волынец: украинские силовики требуют от операторов связи выдачи данных граждан
21 сентября 2024, 02:50

Фото: istockphoto /gorodenkoff

Украинские правоохранительные органы обратились к компаниям мобильной связи с просьбой предоставить персональные данные некоторых граждан, это никак не афишируется. Об этом заявил депутат Верховной Рады Михаил Волынец в эфире YouTube-канала «Новости Live».
«Я знаю о том, что, к сожалению, целые силовые структуры пользуются тем, что операторы мобильной связи, которые сегодня работают на Украине, целые структуры могут этим злоупотреблять и требовать от них предоставлять информацию на определенных лиц», – заявил Волынец.

Парламентарий также отметил, что прослушиваются «абсолютно все».

Ранее депутат Верховной Рады Сергей Рахманин заявил, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) не верит в возвращение военнослужащих из-за рубежа. По его словам, украинцы, покинувшие страну, вряд ли вернутся, поскольку те, кто хочет служить, уже прибыли.

Читайте также:

На Украине женщины перекрыли дорогу у ворот военного комиссариата

Депутат Верховной Рады бежал из страны и обвиняет СБУ в покушении на его жизнь

Лавров указал президенту Красного Креста на нарушение Киевом гуманитарных норм
#верховная рада
#украина
#депутат
#оператор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тысячи жителей Ингушетии встретили самолет с телами погибших в офисе Wildberries
21 сентября 2024, 02:22

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk

Тысячи местных жителей собрались в аэропорту города Магас в Ингушетии, чтобы получить тела охранников, убитых в ходе перестрелки в головном офисе компании Wildberries в Москве. Об этом информирует Telegram-канал «Новости Ингушетии».
Машины скорой помощи и сопровождения покинули аэропорт и направились в Долаково и Кантышево. На кадрах видно, как тысячи жителей республики выстроились вдоль дороги в знак поддержки и скорби.

Ранее компания объявила, что Wildberries окажет поддержку семьям и родственникам двух охранников, погибших в результате вооруженного нападения.

В среду, 18 сентября, возле офиса компании Wildberries в Романовом переулке произошла перестрелка. По словам очевидца, в это время Владислав Бакальчук пытался войти в здание вместе с неизвестными «бородачами», но им помешали охранники. Жертвами нападения стали два сотрудника офиса. Еще семь человек получили ранения.

Сам Бакальчук заявил, что приехал в офис на заранее запланированную встречу и что стрельба была актом агрессии против него.

Читайте также:

Шестерых фигурантов дела Wildberries арестовали

Избиение пенсионера в московском пункте выдачи Wildberries попало на видео

Силовики обыскивают дом Бакальчука по делу о Wildberries
#wildberries
#ингушетия
#самолет
#аэропорт
#стрельба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуму обратились к ООН с призывом отвергнуть просьбы Зеленского
Слуцкий призвал ГА ООН отвергнуть просьбы Зеленского
21 сентября 2024, 01:31

Фото: сайт Кремля

Участники Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) должны отклонить требования президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает «Россия 24».
«Призываем участников наступающей сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций сказать решительное "нет" и действиям Израиля на Ближнем Востоке и плана Зеленского, которые могут вести, опять же, только к нарастанию противостояния», – посоветовал Слуцкий.

Политик обратился с аналогичным призывом к Камале Харрис и кандидату в президенты США Дональду Трампу. Он подчеркнул, что не нужно поддерживать Россию, но стоит работать на благо мира.

Ранее Зеленский объявил о планах встретиться с Трампом и Харрис. Украинский лидер заявил, что планирует представить план по урегулированию конфликта на Украине во время своего визита.

Читайте также:

США задержат новый пакет военной помощи ВСУ

На Западе высказались про немецкие танки в Курской области

Военэксперт Дандыкин допустил скорую ликвидацию Сырского
#леонид слуцкий
#госдума
#владимир зеленский
#камала харрис
#дональд трамп
#сша
#оон
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Столтенберг предостерег ЕС от соперничества с НАТО
Столтенберг: Евросоюзу не следует конкурировать с НАТО в сфере обороны
21 сентября 2024, 01:17

Фото: istockphoto/Xavier Lejeune

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег Европейский союз (ЕС) от соперничества с альянсом, сообщает Financial Times.
Он считает, что попытки ЕС создать отдельную командную структуру и европейские силы быстрого реагирования могут отвлечь ресурсы от военного блока.

«Я приветствую дополнительные усилия ЕС в сфере обороны, если они будут осуществляться таким образом, чтобы не дублировать [НАТО] и не конкурировать [с ним]», – заявил Столтенберг.

По словам генсека, ЕС не должен создавать альтернативные оборонные структуры, такие как силы рагагирования. Он отметил, что не понимает, зачем нужны подобные конкурирующие структуры.

Ранее Столтенберг призвал государства-члены альянса увеличить расходы на оборону в связи с недостаточным количеством средств, выделяемых в настоящее время на обеспечение безопасности.

Читайте также:

В НАТО высказались о диалоге с Россией

В НАТО назвали «лучшую гарантию» мира

Аналитик Ерёмина отметила опасность баз НАТО в Финляндии
#нато
#ес
#йенс столтенберг
#оборона
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МИД Германии предрекли Украине поражение без поддержки Запада
МИД Германии: без поддержки Запада Украину ожидает конец
21 сентября 2024, 00:43

Фото: iStock/photosvit

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин будет продолжать оказывать Киеву помощь, особенно военную, до тех пор, пока продолжается конфликт, сообщает агентство DPA.
«Потому что иначе это будет конец Украины», – подчеркнула Бербок.

На предвыборном мероприятии «зеленых» в Потсдаме она отметила, что если Запад не поддержит Киев, то «Украине придет конец».

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц отказался от передачи Украине крылатых ракет Taurus дальностью 500 км, а в начале сентября стало известно, что Шольц разрабатывает собственные планы по урегулированию конфликта в Украине. По имеющимся данным, канцлер ФРГ хочет заключить компромиссное соглашение, которое позволило бы передать территорию России.

Читайте также:

Германия отказалась предоставлять Украине «способные долететь до Москвы» ракеты

Депутат Белик объяснил «план победы» Зеленского

Германия выделит Украине дополнительно почти 400 млн евро на военную помощь
#германия
#мид
#украина
#ракета
#поставки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Германия отказалась предоставлять Украине «способные долететь до Москвы» ракеты
ТАСС: Шольц отказался от передачи Украине «способных долететь до Москвы» ракет
20 сентября 2024, 23:32

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил возможность передачи Украине крылатых ракет Taurus с дальностью полета около 500 км. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.
«Хотя многие оказывают на меня давление, я не буду поставлять крылатые ракеты, которые способны долететь до Москвы», – заявил Шольц во ходе встречи с гражданами в общине Нидергерсдорф.

Политик пообещал не менять свою позицию.

Шольц также заявил, что необходимо найти мирное решение украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ планирует встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

9 сентября стало известно, что премьер-министр Олаф Шольц разработал собственный план по урегулированию конфликта в Украине. Сообщалось, что он хочет заключить компромиссное соглашение, которое обеспечит передачу территорий России.

Читайте также:

Стало известно, когда состоятся переговоры с Украиной

Депутат Белик объяснил «план победы» Зеленского

Германия выделит Украине дополнительно почти 400 млн евро на военную помощь
#олаф шольц
#владимир зеленский
#украина
#германия
#россия
#ракета
Следите за нашими новостями
в удобном формате