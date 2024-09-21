В ДНР погибли два украинских спортсмена

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Два украинских спортсмена погибли в ходе боевых действий в Донецкой народной республике (ДНР). Ими стали чемпионка Европы по тяжелой атлетике Нина Пашкевич и чемпион мира по панкратиону Ярослав Стрелец. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).
В апреле 2024 года 47-летний Пашкевич стала победителем чемпионата Украины по тяжелой атлетике. Пашкевич выиграл чемпионат Украины по тяжелой атлетике.
Также в ДНР был ликвидирован Ярослав Стрелец, который был двукратным чемпионом мира по панкратиону.
Ранее МВД России объявило в розыск бывшего белорусского гребца Павла Шурмея.
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Также в ДНР был ликвидирован Ярослав Стрелец, который был двукратным чемпионом мира по панкратиону.
Ранее МВД России объявило в розыск бывшего белорусского гребца Павла Шурмея.
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Александр Климов