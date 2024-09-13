Экс-глава воздушной разведки ДНР Лысаковский погиб на передовой

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Экс-глава подразделения воздушной разведки ДНР Дмитрий Лысаковский с позывным Гудвин погиб в зоне СВО после перевода в штурмовики. Об этом пишет Telegram-канал «ПриZрак Новороссии».
Отмечается, что группировке военного был отдан приказ. Они отправились выполнять его как воины, даже несмотря на то, что понимали всю его подоплёку. Пока решался вопрос перевода Лысаковского в штурмовики через армейскую бюрократию, без скандалов и лишней огласки, Гудвин и ещё один военный с позывным Эрнест погибли. Они, добавил автор канала Владимир Грубник, «были людьми чести и долга».
Также военкор опубликовал переписку с Лысаковским, в которой тот утверждает, что его «отправили в один конец».
Дмитрий Лысаковский отправился на Донбасс весной 2014 года. Там он занимался сбором средств для оказании помощи нуждающимся и организацией доставок гуманитарных грузов. В октябре того же года он стал непосредственным участником боевых действий, взяв себе позывной Гудвин. После он возглавил подразделение воздушной разведки и стоял у истоков создания подразделений БПЛА.
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Также военкор опубликовал переписку с Лысаковским, в которой тот утверждает, что его «отправили в один конец».
Дмитрий Лысаковский отправился на Донбасс весной 2014 года. Там он занимался сбором средств для оказании помощи нуждающимся и организацией доставок гуманитарных грузов. В октябре того же года он стал непосредственным участником боевых действий, взяв себе позывной Гудвин. После он возглавил подразделение воздушной разведки и стоял у истоков создания подразделений БПЛА.
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Анастасия Чинкова