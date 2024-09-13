Два мирных жителя погибли при атаках дронов ВСУ в Запорожской области

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Два мирных жителя погибли при атаке ВСУ в Запорожской области. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Евгений Балицкий.
Отмечается, что украинские войска атаковали гражданские автомобили. В результате этих ударов пострадал 22-летний житель села Тарасовка. Когда его везли в лечебное заведение на скорой ВСУ нанесли повторный удар, в итоге которого молодой человек погиб.
Кроме того, погиб житель города Васильевка при сбросе боеприпаса с беспилотника. Ещё один гражданин во время этой атаки получил осколочные ранения.
В другом районе этого же города получили ранения два человека. Их экстренно госпитализировали в городскую больницу. Один из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии.
Балицкий подчеркнул, что действия ВСУ циничны, поскольку операторы БПЛА видят, куда направляют прицелы дронов.
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Кроме того, погиб житель города Васильевка при сбросе боеприпаса с беспилотника. Ещё один гражданин во время этой атаки получил осколочные ранения.
В другом районе этого же города получили ранения два человека. Их экстренно госпитализировали в городскую больницу. Один из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии.
Балицкий подчеркнул, что действия ВСУ циничны, поскольку операторы БПЛА видят, куда направляют прицелы дронов.
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Анастасия Чинкова