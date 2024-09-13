Два мирных жителя погибли при атаках дронов ВСУ в Запорожской области

Владимир Зеленский признал проблемы с комплектованием бригад ВСУ для боев в районе Красноармейска (украинское название — Покровск), сославшись на то, что запад поставляет недостаточно вооружения. Об этом он заявил на конференции так называемой Ялтинской европейской стратегии. По его словам, у этого города для украинских войск складывается наиболее тяжелая обстановка.