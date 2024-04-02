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Президенту Украины Владимиру Зеленскому уже с конца весны стоит опасаться государственного переворота со стороны силовиков, которых поддерживает Запад. Так считает советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
«Зеленский вместе с окончанием весны в любой момент может ожидать государственного переворота со стороны силовиков, которых поддерживает Запад. На Украине управляет несколько партий со стороны Запада, и у каждой свои лидеры общественного мнения, свои спецслужбы, свои силовики», — цитирует РИА Новости Климаковского.
Он пояснил, что силовики, поддерживаемые Западом, уже по окончании весны могут провести на Украине военный переворот и свергнуть Зеленского с помощью спецслужб.
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