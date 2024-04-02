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В ДНР предрекли госпереворот на Украине

Кимаковский: украинские силовики могут свергнуть Зеленского до конца года
02 апреля 2024, 07:39
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Президенту Украины Владимиру Зеленскому уже с конца весны стоит опасаться государственного переворота со стороны силовиков, которых поддерживает Запад. Так считает советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
«Зеленский вместе с окончанием весны в любой момент может ожидать государственного переворота со стороны силовиков, которых поддерживает Запад. На Украине управляет несколько партий со стороны Запада, и у каждой свои лидеры общественного мнения, свои спецслужбы, свои силовики», — цитирует РИА Новости Климаковского.

Он пояснил, что силовики, поддерживаемые Западом, уже по окончании весны могут провести на Украине военный переворот и свергнуть Зеленского с помощью спецслужб.


Кимаковский также добавил, что авторитет президента Украины сильно пошатнулся в украинском обществе. При этом он так и не смог добиться авторитета в спецслужбах и армии, которая недовольна большими потерями и плохим снабжением ВСУ в зоне боевых действий.

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Стала известна дата заседания СБ ООН по удару Израиля в Сирии
Запрошенное Россией заседание СБ ООН в связи с ударом Израиля состоится 2 апреля
02 апреля 2024, 06:14

Фото: istock / Askolds

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что запрошенное Россией открытое заседание Совбеза ООН по удару Израиля в Сирии пройдет 2 апреля в 22:00 по московскому времени. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
«Иранцы обратились в СБ ООН с просьбой осудить эту акцию. В развитие письма иранцев мы запросили открытое заседание СБ ООН», — отметил дипломат.
Ранее агентство SANA сообщало, что ВВС Израиля ударили по дому в Дамаске. Спустя время появились сведения, что обстрелу подверглось здание консульства Ирана.

Посол исламской республики в Сирии Хосейн Акбари заявил, что жертвами атаки могли стать иранские дипломаты и военные советники, которые находились в здании. В результате атаки погиб бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Мохаммад Реза Захеди, а также его заместитель — генерал КСИР Мохаммад Хади Хаджи Рахими и еще пятеро военных советников КСИР.

По последним данным, всего жертвами обстрела стало 11 человек. Трое погибших являются сирийцами, еще один — ливанец.

Ранее Иран пригрозил наказать Израиль за атаку на консульство в Дамаске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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После обысков у президента Перу в отставку ушли шесть министров
02 апреля 2024, 06:12

Фото: iStock/ SL_Photography

Шесть министров ушли в отставку в Перу после того, как в доме и резиденции главы государства Дины Болуарте прошли обыски в рамках расследования по подозрению в незаконном обогащении, сообщает Reuters.
В отставку подали министр внутренних дел Виктор Торрес, министр образования и министр по делам женщин. Торрес назвал причиной своего решения семейные проблемы и состояние здоровья. Дво других причины не уточнили. При этом все они высказались в поддержку Болуарте, назвав обыски «ненужными» и «чрезмерными».

В тот же день уже сама президент отправила в отставку еще троих министров — производства, торговли и сельского хозяйства.

Обыски в доме и резиденции перуанского президента прошли 29 и 30 марта. Прокуратура инициировала предварительное следствие, после того как местное издание La Encerrona опубликовало расследовательский материал, в котором обращается внимание на то, что президент появляется на официальных мероприятиях с разными часами Rolex. Президент все обвинения отрицает.

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#перу
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Конгрессмен Масси призвал США покинуть НАТО
02 апреля 2024, 01:20

Фото: iStock/ RomanBabakin

Соединенным Штатам необходимо покинуть НАТО, заявил член Палаты представителей США от Республиканской партии Томас Масси в своем аккаунте в соцсети X.
«Гавайи не попадают под действие договора НАТО. Некоторые эксперты утверждают, что это необходимо изменить. Я же говорю: давайте выведем (из-под действия соглашения — прим. ред.) остальные 49 штатов», — написал Масси.

В американском штате Гавайи находится крупнейшая база Тихоокеанского флота США Перл-Харбор. При этом штат не подпадает под действие статьи Устава НАТО о коллективной обороне. То есть, если на Гавайи будет совершено нападения, эта статья не будет задействована. Об этом накануне сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя американского Госдепа.

В Республиканской партии США все чаще высказывают мнение о необходимости выхода страны из НАТО. Бывший американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на президентских выборах в ноябре намерен созвать саммит альянса в июне 2025 года для обсуждения будущего альянса. Трамп высказывал недовольство работой НАТО и грозил выходом из организации, если европейские партнеры США не начнут нести больше финансовой ответственности за собственную безопасность.

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Иран пригрозил наказать Израиль за атаку на консульство в Дамаске
В МИД Ирана заявили о праве наказать Израиль за удар по консульству в Дамаске
01 апреля 2024, 23:37

Фото: istock / Rainer Puster

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что иранская сторона оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генеральному консульству республики в Дамаске.
«Иран оставляет за собой право принять контрмеры (против Израиля - прим. ред.) и решение о типе реакции и наказании агрессора», — сказано в сообщении в Телеграм-канале иранского МИД .
Ка утверждает дипломат, иранские власти планируют обсудить случившееся и принять решение относительно возможного ответа.

Удар был нанесен вечером 1 апреля. По сведеньям телеканала Al Hadath, атака была проведена по кварталу Меззе на западе Дамаска, где проживают, в том числе военные советники из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитного военного подразделения Ирана.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ осудили удар по иранскому консульству в Дамаске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#атака
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Россия решительно осуждает атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске
В МИД РФ осудили удар по иранскому консульству в Дамаске
01 апреля 2024, 22:54

Фото: iStock/Sachkv

Вечером 1 апреля военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по зданию Консульства Ирана в Дамаске. В результате атаки строение было полностью разрушено. В МИД РФ отреагировали на данный инцидент, информация размещена на официальном сайте ведомства.
В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что атака была совершена в густонаселенном районе города, что могло повлечь за собой массу жертв среди мирного населения.

«Решительно осуждаем данное нападение на иранское консульское представительство в Сирии. Считаем категорически неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями», — выразили солидарность иранским коллегам сотрудники российского дипведомства.
Дипломаты считают подобные агрессивные действия Израиля абсолютно недопустимыми и призывают мировое сообщество дать соответствующую правовую оценку этим действиям.

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#израиль
#иран
#обстрел
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Зеленский решил реформировать правительство Украины
Подоляк: Зеленский будет инициировать реформирование правительства
01 апреля 2024, 21:45

Президент Украины Владимир Зеленский будет инициировать реформирование правительства. Об этом сообщил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.
Ранее, 4 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал о планах Киева по сокращению на треть количества министерств и уменьшению численности госслужащих. Так, по его словам, на Украине хотят оставить не более 15 министерств.

Подоляк отметил, что в настоящее время в стране существует потребность в актуализации программы реформирования правительства. В результате часть министерств получит другие функциональные обязанности.

Также советник главы офиса Зеленского призвал не искать конспирологии в недавних кадровых изменениях правительства, назвав их лишь перезагрузкой.

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#владимир зеленский
#украина
#правительство
#политика
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Слуцкий призвал внести Зеленского в список международных террористов
01 апреля 2024, 21:06

Президента Украины Владимира Зеленского и его подельников необходимо внести в перечень международных террористов. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Он подчеркнул, что США, продолжающие поддерживать Украину, рискуют стать признанным государством-спонсором международного терроризма.

Также Слуцкий указал на явную видимость украинского следа в деле о теракте в «Крокус Сити Холле».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пообещал дать оценку кризису легитимности украинского лидера Владимира Зеленского.

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#владимир зеленский
#украина
#террористы
#сша
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Заседание СБ ООН по ближневосточному урегулированию состоится 18 апреля
01 апреля 2024, 20:39

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Заседание Совета безопасности ООН высокого уровня по теме урегулирования конфликта на Ближнем Востоке состоится 18 апреля. Об этом в ходе брифинга сообщила поспред Мальты при ООН Ванесса Фрезиер.
Отмечается, что представительствовать на запланированном заседании будет глава МИД Мальты Ян Борг.

Докладчиком на заседании выступит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Также Фрезиер отметила, что ожидаются два заседания СБ ООН, крайне важные для Мальты, – это встреча по теме жизни детей в условиях вооружённого конфликта, назначенная на 3 апреля, и заседание по вопросу мира и безопасности в средиземноморском регионе 17 апреля.

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#конфликт
#израиль
#палестина
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Конгрессмена, призвавшего к ядерной войне, пристыдили фейковой цитатой Сталина
Полковник Макгрегор пристыдил фейковой цитатой Сталина конгрессмена Уолберга
01 апреля 2024, 19:13

Фото: iStock/YayaErnst

Конгрессмена-республиканца Тима Уолберга, призвавшего начать ядерную войну, пристыдили фейковой цитатой Иосифа Сталина.
Ранее Уолберг заявил, что выступает против абортов, но, при этом, призвал Израиль использовать ядерное оружие для завершения конфликта в секторе Газа.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макрегор удивился таким заявлениям, отметив, что, судя по всему, убийство огромного числа людей является приемлемым, а аборты – нет.

Чтобы пристыдить конгрессмена, Макгрегор написал на своей странице в соцсети Х цитату: «Одна смерть – трагедия. Миллион смертей – это просто статистика», которую приписал Иосифу Сталину. Однако это фраза принадлежит не политику, а писателю Э. М. Ремарку (роман «Чёрный обелиск»).

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#война
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#израиль
#конфликт
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