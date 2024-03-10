В ДНР проходит досрочное голосование на выборах президента РФ

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Сегодня, 10 марта, в Донецкой Народной Республике проходит досрочное голосование на выборах президента России. Подсчёт голосов начнётся в 20:00, после закрытия всех избирательных участков.
Всего в ДНР работают 626 участковых избирательных комиссии. При каждой из них организовано по две мобильные группы для проведения выездного голосования. Выборы на территориях, находящихся в непосредственной близости от зоны боевых действий, начались 25 февраля.
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