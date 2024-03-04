Радио1
Главная / Новости / Политика/ ВЦИОМ: 80% среди опрошенных россиян заявили, что пойдут на выборы президента РФ

ВЦИОМ: 80% среди опрошенных россиян заявили, что пойдут на выборы президента РФ

04 марта 2024, 17:19
Фото: iStock/nemchinowa

Фото: iStock/nemchinowa

В начале марта ВЦИОМ провел телефонный опрос среди 1600 россиян старше 18 лет. По результатам опроса, размещенных на сайте ВЦИОМ, стало ясно, что процедуру голосования не пропустят 80% респондентов.
Из этого количества 70% озвучили свое точное намерение посетить избирательные участки, а 10% сообщили, что скорее всего пойдут голосовать. По данным ведомства, явка на выборах в этом году будет достаточно высокой.

У россиян все чаще появляется активная гражданская позиция и принцип, что именно мы несем ответственность за будущее нашей страны.


Напомним, что выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. В избирательных бюллетенях будут четыре кандидата: Владимир Путин, идущий самовыдвиженцем, Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди».

Читайте также:

Подмосковные информаторы приглашают жителей Ступино на выборы президента России

ЦИК показал бюллетень на выборы президента России

Александр Лукашенко заявил о готовности идти на выборы в 2025 году
#выборы
#владимир путин
#президент
#вциом
#опрос
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Правительство ФРГ: разговор офицеров не указывает на подготовку войны с Россией
04 марта 2024, 17:47

Фото: iStock/andriano_cz

Немецкое правительство отрицает, что перехваченный разговор высокопоставленных военных ФРГ о возможности атаки на Крымский мост свидетельствует о подготовке Германии к войне с Россией.
«Совершенно ясно, что такие утверждения, что этот разговор якобы доказывает, что Германия готовится к войне с Россией, являются абсурдной, отвратительной российской пропагандой», — заявил представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер.

Он выразил уверенность в то, что «перехват разговора» является попыткой внести раскол в общество в Германии и Европе.

1 марта главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в Телеграм-канале сообщила, что у нее есть запись, где «высокопоставленные офицеры бундесвера» обсуждают удары по Крымскому мосту.

Читайте также:

Симоньян опубликовала расшифровку разговора военных ФРГ об атаке на Крымский мост

Симоньян опубликовала переговоры офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост

Алексей Пушков: Германия позабыла уроки Великой Отечественной войны
#россия
#общество
#уроки
#германия
#фрг
#пушков
#переговоры
#запись
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МИД РФ объявили послу ФРГ демарш из-за разговора офицеров Бундесвера
04 марта 2024, 17:45

Фото: iStock/arsenisspyros

В российском внешнеполитическом ведомстве потребовали разъяснений в связи с просочившейся в сеть информацией об атаках по территории нашей страны. Соответствующее сообщение 4 марта было размещено на сайте МИД РФ.
«В ходе демарша в МИД России потребовали от Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики Германия А. Графа Ламбсдорффа разъяснений в связи с обсуждением в разговоре высших германских офицеров возможности поставок киевскому режиму дальнобойных крылатых ракет «Таурус», а также оказания ВСУ практической помощи в их боевом использовании по целям в России», — говорится в обращении.

Таким образом, мы можем вновь констатировать факт вовлеченности западных политических сил в конфликт между Россией и Украиной.


Читайте также:

Медведев заявил, что Германия готовится к войне с Россией

Германия собралась бомбить Крымский мост: расшифровка секретной встречи немецких офицеров

Германия опубликовала четырехэтапный сценарий «вторжения» России в НАТО
#политика
#мид рф
#германия
#нато
#скандал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Информационный вакуум»: Захарова рассказала, как живут люди на Западе
Захарова заявила, что люди на Западе живут в информационном вакууме
04 марта 2024, 17:18

Фото: сайт МИД РФ

Граждане западных стран живут в информационном вакууме. Об этом в беседе с RT рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что власти преподносят своим гражданам только проверенную, соответствующую мейнстриму и официозу информацию. Всё остальное, как правило, остаётся недоступным для людей.

Так, например, Захарова указала на RT, вещание которого блокируется, видеоконтент изымается, а страницы в соцсетях закрываются.

Представитель МИД отметила, что власти делают всё для того, чтобы простые граждане получили информацию, раскрывающую интересы лишь одной стороны.

Захарова призвала жителей Запада самостоятельно искать информацию, а о России узнавать напрямую через её СМИ.

Читайте также:

США уничтожают Евросоюз через антироссийские санкции, заявила Захарова

Захарова: ситуация с выборами президента РФ стала саморазоблачением для Запада

Захарова: угрозы о нейтрализации Калининграда – часть информационной войны
#мария захарова
#мид рф
#жители
#информация
#сми
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Фо франции заявили, что борющейся с русской литературой Украине не место в ЕС
Член Госсовета Франции: борющейся с русской литературой Украине не место в ЕС
04 марта 2024, 17:04

Фото: iStock/sb2010

Украине, которая борется с русской литературой и почитает главаря Организации украинских националистов* Степана Бандеры, не место в Евросоюзе. Так считает правозащитник, член Государственного совета Франции Арно Кларсфельд.
«Украина ставит памятники Бандере и "сжигает" книги Пушкина, Достоевского, Толстого. Такой Украине не место в Европейском союзе», — написал Кларсфельд в соцсети X.

Уточним, что мужчина принимает активное участие в правозащитной деятельности в своей стране. Он является обладателем ордена «За заслуги» и уже 14 лет является членом Государственного совета Франции. Его родители разоблачали нацистских преступников после Второй мировой войны.

Читайте также:

Кулеба призвал Евросоюз отдать Киеву все снаряды и отменить экспорт оружия

«Маловероятно»: Бывший глава ЕК оценил шансы на вступление Украины в Евросоюз

В Крыму заявили, что Евросоюз загоняет себя в тупик из-за Украины

* Организация, запрещенная в России
#памятники
#соцсети
#книги
#экспорт
#родители
#украина
#мужчина
#евросоюз
#ек
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Москва обвинила посольства ЕС в готовящихся вмешательствах в президентские выборы
Лавров: Страны ЕС готовят вмещательства в президентские выборы
04 марта 2024, 16:17

Фото: iStock/iDymax

Россия заявила, что располагает доказательствами подготовки посольств Европейского Союза в Москве к вмешательству в предстоящие президентские выборы в стране. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Согласно заявлению Лаврова, у России имеются материалы, свидетельствующие о том, что дипломатические представительства ЕС в Москве разрабатывают механизмы поддержки «несистемной оппозиции» в стране. «Несистемная оппозиция» - это термин, используемый российскими властями для обозначения политических групп, не представленных в официальных структурах власти.

Министр отметил, что посольский персонал не имеет права заниматься политической деятельностью, направленной на поддержку оппозиционных движений.

«Посольства ЕС не должны вмешиваться в наши внутренние дела», — подчеркнул Лавров.
МИД России ранее направило приглашения всем послам стран ЕС на встречу с Лавровым, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Однако, по словам министра, за два дня до запланированной встречи посольства прислали ноту, отказавшись от участия.

Россия рассматривает действия посольств ЕС как грубое нарушение дипломатического протокола. Москва призывает международное сообщество осудить подобные вмешательства и принять меры по предотвращению их повторения в будущем.

В ответ на обвинения со стороны России Европейский Союз заявил, что они являются беспочвенными и что ЕС не вмешивается во внутренние дела России. Представители ЕС подчеркнули, что вся их деятельность на территории России осуществляется в соответствии с международным правом и направлена на содействие диалогу и сотрудничеству.

Читайте также:

Посол ФРГ не стал комментировать намерение немецких офицеров взорвать Крымский мост

Лавров: На украине находятся кадровые офицеры из Франции и Британии

Путин не позволит вмешиваться в российские выборы извне
#выборы
#москва
#россия
#мид
#посол
#ес
#лавров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Киев заявил о нежелании вести переговоры о продлении транзита газа из России
Шмыгаль: Украина не хочет вести переговоры с РФ о продлении транзита газа
04 марта 2024, 15:47

Фото: istock / MikeMareen

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев не планирует садиться за стол переговоров с Москвой на тему продления договора о транзите газа в Европу, действие которого истекает в конце этого года. С таким заявлением он выступил в ходе пресс-конференции, транслируемой на YouTube-канале кабмина.
Шмыгаль заявил, что Киев не собирается продолжать и ставить свои подписи под договором о транзите. В конце октября глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов также сообщал, что Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа.

«Но мы имели неоднократно переговоры с европейскими лидерами. Если европейские страны выступят транзитерами своего газа, мы готовы такую услугу предоставлять. Если нет, то будем использовать газотранспортную систему для наших целей», — уточнил украинский премьер.
До этого стало известно, что в апреле в Еврокомиссии планируют ввести ограничения на поставки российского сжиженного природного газа в ЕС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Алексей Пушков: Германия позабыла уроки Великой Отечественной войны

Зеленский: ситуация на границе Украины и Польши вышла за пределы морали

Финляндия и Швеция примут участие в военных учениях вблизи границ России

#договор
#украина
#страны
#youtube
#киев
#переговоры
#газ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Politico: антироссийская позиция премьера Эстонии подрывает ее шансы в карьере
04 марта 2024, 14:57

Фото: iStock/Vector

О возможном назначении премьера Эстонии Каи Каллас на смену действующему представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю в альянсе говорят уже несколько месяцев.

У нее есть все шансы, вот только сейчас обстоятельства складываются не в ее пользу по причине обширной русофобии, присущей данной кандидатуре.

Ряд европейских чиновников уверены, что кандидатуру эстонского премьера поддержит президент Франции Эммануэль Макрон. Однако, Politico подчеркивает, что «не все верят, что у нее есть шанс». Позиция Каи Каллас вызывает «смешанные чувства» у многих членов ЕС именно по причине ее отношения к России.

Читайте также:

Эстония возведёт сотни бункеров на границе с Россией

Эстония хочет первой узаконить конфискацию активов России

Эстония планирует ограничить права живущих в стране россиян
#эстония
#евросоюз
#россия
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыта причина ненависти Запада к России
Политолог Мингалев: ненависть Запада к РФ вызвана завистью к природным ресурсам
04 марта 2024, 14:51

Фото: iStock/Ruma Aktar

Политолог Вадим Мингалев объяснил в беседе с «Известиями» ненависть Запада к России.
Мировое господство Запада постепенно сходит на нет. Ключевую роль в этом процессе играет Россия, на которую равняются другие страны. Так, например, Саудовская Аравия ранее была фактически нефтяным ближневосточным штатом США. Однако сейчас власти страны повернулись к России, государство входит в БРИКС, подчеркнул специалист.

Противостояние с западными странами наблюдается ещё с XV века. Однако, если раньше оно было своего рода игрой, то сейчас Запад всеми способами хочет подчинить себе Россию.

Так, по словам собеседника «Известий», Запад в первую очередь хочет завладеть российскими минеральными природными ресурсами, а их «заветная мечта» – покончить с русским миром.

При этом в настоящее время Запад теряет свою власть. Мир видит способность России не только остановить западные страны, но и стать фундаментом для формирования нового политического мира. В нём будут по-настоящему суверенные государства, которые выстроят хорошую экономику, установят дипломатические соглашения, а не будут заниматься политическими интригами, заключил политолог.

Читайте также:

Орбан заявил, что Запад не сможет выиграть войну на Украине против России

Шойгу призвал Запад услышать адресованные ему слова Путина

Медведев призвал мстить Западу «везде, где только можно»
#россия
#страны
#запад
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова: ситуация с выборами президента РФ стала саморазоблачением для Запада
04 марта 2024, 14:31

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

Ситуация с российскими президентскими выборами стала саморазоблачением для Запада. Об этом в беседе с RT сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что западные власти ещё задолго до проведения выбором определились с результатом, о чём говорят абсолютно открыто и не стесняясь.

Запад утверждает, что российские выборы якобы находятся вне правового поля, а граждане страны не рассматриваются в качестве свободно выражающих свою волю. Всё это, по словам собеседницы RT, говорит об отсутствии у западных политиков веры в демократию.

Дипломат подчеркнула, что Запад, не беря в расчёт волю россиян, самостоятельно определил исход российских выборов и теперь навязывает свою позицию.

Читайте также:

ЦИК показал бюллетень на выборы президента России

Информаторы оповестили о выборах президента более 3,4 млн избирателей Подмосковья

В Херсонской области началось досрочное голосование на выборах президента
#выборы
#мария захарова
#россия
#запад
#президент
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф