ВЦИОМ: 80% среди опрошенных россиян заявили, что пойдут на выборы президента РФ

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В начале марта ВЦИОМ провел телефонный опрос среди 1600 россиян старше 18 лет. По результатам опроса, размещенных на сайте ВЦИОМ, стало ясно, что процедуру голосования не пропустят 80% респондентов.
Из этого количества 70% озвучили свое точное намерение посетить избирательные участки, а 10% сообщили, что скорее всего пойдут голосовать. По данным ведомства, явка на выборах в этом году будет достаточно высокой.
У россиян все чаще появляется активная гражданская позиция и принцип, что именно мы несем ответственность за будущее нашей страны.
Напомним, что выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. В избирательных бюллетенях будут четыре кандидата: Владимир Путин, идущий самовыдвиженцем, Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди».
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Мария Федоровцева