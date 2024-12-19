Блинкен: перемирие на Украине было бы полезно только на условиях США

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что прекращение огня на Украине стало бы полезным исключительно на условиях Вашингтона и Киева. Об этом политик заявил в ходе выступления в Совете по международным делам в Нью-Йорке.
Он подчеркнул, что на данном этапе конфликта прекращение огня стало бы хорошим развитием событий. Однако это возможно, по его мнению, на условиях, которые обеспечивают соблюдение фундаментальных требований властей США и Украины, а также при наличии необходимых договорённостей, гарантий и обязательств, позволяющихся не пропустить якобы имеющей место быть российской агрессии.
Блинкен привёл слова президента России Владимира Путина, который в ходе прямой линии заявил, что любое прекращение огня даёт возможность ВСУ взять передышку, переоснастить свою армию и вновь атаковать в нужный момент.
Также депутат добавил, что США не находятся в состоянии конфликта с Россией и стремятся не допустить его, несмотря на то, что президент страны Джо Байден позволил Украине наносить удары по российской территории американскими дальнобойными ракетами. Также он добавил, что Вашингтону не нужен прямой конфликт между ядерными державами.
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Блинкен привёл слова президента России Владимира Путина, который в ходе прямой линии заявил, что любое прекращение огня даёт возможность ВСУ взять передышку, переоснастить свою армию и вновь атаковать в нужный момент.
Также депутат добавил, что США не находятся в состоянии конфликта с Россией и стремятся не допустить его, несмотря на то, что президент страны Джо Байден позволил Украине наносить удары по российской территории американскими дальнобойными ракетами. Также он добавил, что Вашингтону не нужен прямой конфликт между ядерными державами.
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Анастасия Чинкова