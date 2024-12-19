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Блинкен: перемирие на Украине было бы полезно только на условиях США

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что прекращение огня на Украине стало бы полезным исключительно на условиях Вашингтона и Киева. Об этом политик заявил в ходе выступления в Совете по международным делам в Нью-Йорке.
Он подчеркнул, что на данном этапе конфликта прекращение огня стало бы хорошим развитием событий. Однако это возможно, по его мнению, на условиях, которые обеспечивают соблюдение фундаментальных требований властей США и Украины, а также при наличии необходимых договорённостей, гарантий и обязательств, позволяющихся не пропустить якобы имеющей место быть российской агрессии.

Блинкен привёл слова президента России Владимира Путина, который в ходе прямой линии заявил, что любое прекращение огня даёт возможность ВСУ взять передышку, переоснастить свою армию и вновь атаковать в нужный момент.



Также депутат добавил, что США не находятся в состоянии конфликта с Россией и стремятся не допустить его, несмотря на то, что президент страны Джо Байден позволил Украине наносить удары по российской территории американскими дальнобойными ракетами. Также он добавил, что Вашингтону не нужен прямой конфликт между ядерными державами.

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#джо
Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область во время прямой линией Путина
19 декабря 2024, 17:27

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Украинские военные атаковали Белгородскую область непосредственно во время прямой линии президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что система противовоздушной обороны сработала непосредственно над областной столицей. Был сбит украинский беспилотник. Его обломки упали на автостоянке около социального объекта. В результате повреждения получили семь машин. Помимо этого, в самом здании повреждены остекление и дверь.

Также FPV-дрон ВСУ взорвался около частного дома в селе Двулучное Валуйского округа. В результате в доме выбило окна, повреждён забор, а у стоявшего рядом автомобиля помят кузов. В Шебекинском округе артиллерийскому обстрелу подвергся хутор Балки. В результате разрыва снаряда в двух частных домовладениях выбиты стёкла, повреждены крыши, заборы и хозяйственные постройки.

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#белгородская область
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Военэксперт Дрозденко раскрыл, зачем Запад провоцирует РФ на удар «Орешником»
Дрозденко: Запад провоцирует РФ на удар «Орешником» ради исследования
19 декабря 2024, 16:26

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что шансов легко сбить новейшую российскую ракету «Орешник» у противника нет.
Заместитель главного редактора журнала «Арсенал отечества» Дмитрий Дрозденко в беседе с «Радио 1» заявил, что Запад провоцирует Россию на еще один удар «Орешником», потому что имеет определенные цели.

«Для них было шоком испытание нашей ракеты по "Южмашу". Теперь они постоянно пытаются спровоцировать нас на еще один удар "Орешником". Тут заложена серьезная уловка. Я думаю, они не смогли снять все летные задания и показания в момент нанесения удара. Теперь хотят, чтобы мы повторили, грубо говоря, по территории Украины, но в этот момент у них будут готовы все соответствующие спутники, системы и так далее. Первый раз, когда была провокация, мы ответили не "Орешником", а мощным ударом по энергетике Украины. Тогда на линию боевого соприкосновения перебазировалось большое количество разведывательных спутников», — объяснил он.

Ранее Дрозденко сообщил, что Запад боится «Орешника».

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#война
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«Почти перестал смеяться»: Путин рассказал, как изменился за годы СВО
Путин стал меньше шутить и почти перестал смеяться из-за СВО
19 декабря 2024, 16:23

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Российский лидер Владимир Путин заявил, что за время проведения спецоперации стал меньше шутить и почти перестал смеяться.
«‎Эти почти три года стали серьезным испытанием для всей страны и для меня. Я скажу откровенно, я стал меньше шутить и почти перестал смеяться», — сказал Путин, отвечая на вопрос на Прямой линии, как он изменился за годы СВО.

При этом глава государства отметил, что решение о начале СВО нужно было принимать раньше и к этому стоило заранее готовиться.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины, признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей территорией России.

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#путин
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«Просто потроллил»: Военэксперт Дрозденко прокомментировал слова Путина о дуэли с «Орешником»
Военэксперт Дрозденко: Запад не решится на эксперименты с «Орешником»
19 декабря 2024, 16:01

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что шансов легко сбить новейшую российскую ракету «Орешник» у противника нет.
«Пусть в Киеве предложат нам объект для поражения. Пусть сосредоточат все какие только могут натовские средства ПРО и ПВО, а мы нанесем туда удар "Орешником". Мы к такому "эксперименту" готовы. Готовы ли они...» — поделился Путин.

Заместитель главного редактора журнала «Арсенал отечества» Дмитрий Дрозденко в беседе с «Радио 1» заявил, что Владимир Владимирович таким высказыванием в очередной раз продемонстрировал свою склонность к юмору и сарказму.

«Понятное дело, что в современных реалиях, да и ни в каких реалиях, Запад не будет проводить таких экспериментов. Так же, как и в нынешней ситуации, мы не будем никуда по ним бить "Орешником". Президент в очередной раз посмеялся и взял их "на слабо"», — сказал эксперт.

Он добавил, что было много случаев и выступлений, когда Запад говорит, а Путин все это в «мультиках» показывает.

«Потом мультики полетели и встали на вооружение. "Орешник", на самом деле, это большая проблема для тех же Соединенных Штатов, потому что, выходя из договора по ракетам средней и малой дальности, они планировали практически сразу получить тотальное преимущество над нашей страной. Для этого у них разрабатывалась система на базе старой системы "Грифон", которая снята с вооружения давно. И они провели соответствующее испытание. Но ракета старая, и весь комплекс не очень современный, и нормальных ракет средней дальности у них так и нет», — объяснил военный специалист.

По его словам, комплекс класса «Орешник», который работает по средней дальности, баллистический, с изменяемой траекторией стал шоком для Запад.

«Поэтому Владимир Владимирович, я думаю, просто потроллил. Запад ничего подобного делать не будет, они "Орешника" очень боятся», — завершил он.

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Военэксперт объяснил высказывание Путина о готовности на компромиссы с Украиной
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#удар
#пво
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#орешник
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Военэксперт объяснил высказывание Путина о готовности на компромиссы с Украиной
Военэксперт Литовкин объяснил, на какие компромиссы с Украиной готов Путин
19 декабря 2024, 14:30

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин в рамках Прямой линии заявил, что Россия всегда готова к переговорам с Украиной и к компромиссам.
«Политика и есть компромиссы. Важно, чтобы Киев тоже был готов к переговорам и компромиссам», — сообщил Путин.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» объяснил высказывание президента.

«Есть два видов компромиссов. Мы не готовы, например, вывести свои войска с новых территорий РФ — конечно, нет. Мы не готовы вернуть Украине какие-то территории. На такие компромиссы мы пойти не можем, но о чем-то другом договориться можем», — сказал он.

Он также назвал один компромисс, на который РФ точно готова.

«Если Украина выведет свои войска с наших территорий, который прописаны в нашей конституции (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области), то мы готовы прекратить огонь», — поделился он.

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#политика
#украина
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#лнр
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Путин призвал исправить ситуацию с выплатами военным в Курской области
19 декабря 2024, 14:06

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин назвал опущением, что участвующие в освобождении Курской области военные не получают выплаты как участники СВО. Об этом глава государства сообщил в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.
Российский лидер принёс извинения за сложившуюся ситуацию, подчеркнув, что её следует исправлять. Всё, что причитается военным, которые находятся на линии боевого соприкосновения, будет выплачено.

Напомним, что ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа 2024 года. В настоящее время ВС РФ успешно освобождают населённые пункты от противника. С начала боевых действий на этом участке украинские войска потеряли более 12,5 тысячи военных.

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«Обострение суицидального синдрома»: в России осудили отказ Зеленского от прекращения огня
Политолог Фельдман: Зеленский может продолжить воевать без помощи США
19 декабря 2024, 13:35

Владимир Зеленский

Отказ Владимира Зеленского и его советника Дмитрия Литвина от предложения венгерского премьера Виктора Орбана о прекращении огня с Россией может говорить об «обострении суицидального синдрома» или планах на продолжение конфликта даже без помощи США. Об этом заявил кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. По его словам, Украина таким образом решила «растоптать протянутую ей оливковую ветвь, а миротворца демонстративно оскорбила».
«Подобная дерзость со стороны Украины не поддается разумному объяснению. Будучи тотально зависимым от Вашингтона, киевский режим дерзит главному сподвижнику избранного президента США в Европе. Либо у Зеленского обострение суицидального синдрома, либо он после 20 января 2025 года всерьез собирается воевать с Россией без американской помощи. В таком случае, вероятно, Украине придется полагаться на свои силы и скудную поддержку ряда европейских союзников», — пояснил политолог в беседе с RT.
В то же время заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что ВС РФ продолжает неумолимо наступать по всей линии фронта в зоне СВО. Продвижение российской армии идет «несмотря на колоссальную помощь Запада» Киеву, приводит его слова Общественная Служба Новостей.
«Инициатива на линии боевого соприкосновения находится в наших руках и российские войска проводят наступление по всему фронту», — указал Герасимов.
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#путин
#курская область
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Военный эксперт Сивков объяснил слова Путина о «наших» ребятах в Киеве
Сивков о заявлении Путина: «наши» ребята есть в киевском правительстве
19 декабря 2024, 13:32

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин в рамках Прямой линии заявил, что на Украине очень много людей, которые поддерживают РФ.
«На Украине много «наших» ребят, там есть, с кем говорить и там есть люди, которые поддерживают РФ и хотят денацифицировать Украину», — сообщил Путин.

Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков в беседе с «Радио 1» подтвердил слова президента.

«Совершенно правильно сказал Владимир Владимирович. Это люди, начиная с правительства: восемь министров ушло в отставку, что довольно много в объеме. Это подтверждает тот факт, что есть люди, которым не доверяли и которые не готовы были идти с Зеленским ва-банк. В украинском обществе тем более существует много людей, которые хотели бы обеспечить ликвидацию нацизма на территории Украины», — прокомментировал военный эксперт.

Также глава государства призвал продолжать укрепление обороноспособности и развивать российскую армию. Для этого, в частности, будет налажен серийный выпуск новейшего ракетного комплекса «Орешник».

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#курское направление
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Путин заявил, что Курская область будет освобождена, но дату назвать отказался
Путин: ВС РФ совершенно точно выбьют ВСУ из Курской области
19 декабря 2024, 13:31

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что армия России совершенно точно выбьет украинских боевиков из курского приграничья, после чего регион будет активно восстанавливаться. Об этом он говорил в рамках Прямой линии.
«Мы точно их выбьем. Иначе быть не может. Конкретную дату назвать не могу», — заявил Путин.

Он отметил, что есть планы, по которому действуют военные и примерный срок освобождения российского региона.

Уже после этого, можно будет оценить ущерб, принесенный Курской области. Позже все, что было разрушено украинскими боевиками, будет восстановлено, подчеркнул российский лидер.

При этом будет оказываться помощь тем, кто захочет переехать в другие регионы России.

Напомним, что ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа 2024 года. В настоящее время ВС РФ успешно освобождают населённые пункты от противника. С начала боевых действий на этом участке украинские войска потеряли более 12,5 тысячи военных.

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