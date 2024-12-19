ВСУ запустили десять ракет ATACMS и Storm Shadow по Ростовской области

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Украинские войска попытались атаковать американскими и британскими ракетами предприятие в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что ВСУ запустили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании.
Расчётами ЗРК С-400, «Бук-М3» и «Панцирь» были сбиты все ракеты ATACMS и три из четырёх Storm Shadow. Одна из ракет отклонилась от заданной цели и упала на территории предприятия. Повреждено техническое сооружение.
В Минобороны отметили, что такие атаки не останутся без ответа.
Накануне глава Генштаба России Валерий Герасимов напомнил, что ВС РФ использовали «Орешник» в ответ на применение американских и британских ракет для удара по Курской и Брянской областям.
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Расчётами ЗРК С-400, «Бук-М3» и «Панцирь» были сбиты все ракеты ATACMS и три из четырёх Storm Shadow. Одна из ракет отклонилась от заданной цели и упала на территории предприятия. Повреждено техническое сооружение.
В Минобороны отметили, что такие атаки не останутся без ответа.
Накануне глава Генштаба России Валерий Герасимов напомнил, что ВС РФ использовали «Орешник» в ответ на применение американских и британских ракет для удара по Курской и Брянской областям.
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Анастасия Чинкова