В дом экс-депутата Пономарева* в Киевской области влетел дрон

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Ночью беспилотный аппарат атаковал дом в Киевской области. В результате этого супруги получили ранения и были госпитализированы, сообщили в РБК.
Как уточняет УНИАН, дом, который атаковал дрон, принадлежал бывшему депутату Госдумы Илье Пономареву*.
В своих социальных сетях бывший депутат подтвердил, что его дом подвергся атаке.
В своих социальных сетях бывший депутат подтвердил, что его дом подвергся атаке.
«Сегодня, похоже, у меня второй день рождения. Это уже пятая попытка нападения на меня, и эта была самой нестандартной и наиболее успешной. Против неё было трудно защититься», — написал он.
С 2007-го по 2016-й Пономарев* был депутатом Госдумы, но его лишили мандата за прогулы. В 2014-м он единственный не поддержал присоединение Крыма к России и уехал из страны. В 2019-м получил украинское гражданство.
С начала спецоперации он призывает к ужесточению антироссийских санкций и нанесению ударов по России. В России на него заведено уголовное дело о распространении фейков об армии, а также о деятельности иностранной организации, признанной нежелательной в РФ.
В июне на съезде «Конгресса» в Варшаве Пономарев* назвал законными целями чиновников, бизнесменов, которые производят оружие, и военных.
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Мира Полтева