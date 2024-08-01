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В дом экс-депутата Пономарева* в Киевской области влетел дрон

01 августа 2024, 11:42
Фото: istockphoto / rancho_runner

Фото: istockphoto / rancho_runner

Ночью беспилотный аппарат атаковал дом в Киевской области. В результате этого супруги получили ранения и были госпитализированы, сообщили в РБК.
Как уточняет УНИАН, дом, который атаковал дрон, принадлежал бывшему депутату Госдумы Илье Пономареву*.

В своих социальных сетях бывший депутат подтвердил, что его дом подвергся атаке.



«Сегодня, похоже, у меня второй день рождения. Это уже пятая попытка нападения на меня, и эта была самой нестандартной и наиболее успешной. Против неё было трудно защититься», — написал он.

С 2007-го по 2016-й Пономарев* был депутатом Госдумы, но его лишили мандата за прогулы. В 2014-м он единственный не поддержал присоединение Крыма к России и уехал из страны. В 2019-м получил украинское гражданство.

С начала спецоперации он призывает к ужесточению антироссийских санкций и нанесению ударов по России. В России на него заведено уголовное дело о распространении фейков об армии, а также о деятельности иностранной организации, признанной нежелательной в РФ.

В июне на съезде «Конгресса» в Варшаве Пономарев* назвал законными целями чиновников, бизнесменов, которые производят оружие, и военных.

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* — признан иноагентом на территории РФ
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Власти Молдавии объявили сотрудника российского посольства персоной нон грата
01 августа 2024, 12:02

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Один из сотрудников посольства России в Кишинёве объявлен персоной нон грата. Поводом для этого послужил скандал с обвинениями в шпионаже.
Об этом в своём официальном телеграм-канале сообщило министерство внутренних дел Молдавии. В сообщении указано, что в четверг, 1 августа, посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов был вызван в министерство иностранных дел в связи с обысками в парламенте страны и обвинениями задержанных в государственной измене.

В МИД российскому дипломату была вручена нота ведомства о признании сотрудника посольства РФ в Кишинёве персоной нон грата. Уточняется, что молдавский МИД получил сведения о ведении российским дипломатом на территории республики деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом. В связи с этим сотруднику дипломатического представительства России надлежит покинуть территорию Молдавии.

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#рф
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Матвиенко исключила территориальные уступки Киеву в Донбассе и Новороссии
01 августа 2024, 11:35

Фото: сайт Кремля

Украина не получит никаких территориальных уступок в Донбассе и Новороссии. Конституция Российской Федерации запрещает отторжение частей страны.
Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По её словам, новые воссоединённые регионы — Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области — являются неотъемлемыми частями страны, что закреплено в основном законе, а Конституция запрещает отторжение каких-либо территорий государства.

На пресс-конференции по итогам весенней сессии верхней палаты российского парламента спикер Совета Федерации подчеркнула необходимость того, чтобы все услышали и поняли: никаких территориальных уступок Киеву не будет.

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#валентина матвиенко
#страны
#конституция
#регионы
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Байден хочет начать переговоры по Украине до выборов
Экс-посол Британии Брентон: Байден хочет начать переговоры по Украине до выборов
01 августа 2024, 11:02

Фото: сайт Кремля

Американский лидер Джо Байден хочет начать переговоры по Украине до выборов. Об этом заявил бывший посол Великобритании в Москве Энтони Брентон, пишет ТАСС.
«В интересах США, а также в интересах Соединенного Королевства — чтобы Украина вышла из этой войны как можно более успешной», — сказал он.

По его словам, этот факт указывает на приближение переговоров. Бывший посол Великобритании предположил, что руководство страны «весьма заинтересовано не оставлять» украинский вопрос бывшему президенту США Дональду Трампу, потому что он не симпатизирует Украине.

Ранее, 27 июня, в ходе предвыборных дебатов Дональд Трамп пообещал, что урегулирует конфликт ещё до своего возможного переизбрания и вступления в должность президента 20 января 2025 года. Он также подчеркнул, что конфликта на Украине «никогда бы не произошло», если бы Москва уважала американского лидера.

«Мирный план Трампа по Украине», который придумал экс-член администрации бывшего президента США Майк Помпео, будет провальным. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#конфликт
#дональд трамп
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#план
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Евродепутат Уоллес: Зеленский распродал земли Украины западным корпорациям
01 августа 2024, 10:39

Фото: istockphoto/Jakub Laichter

Украинский президент Владимир Зеленский распродал землю своей страны крупным западным корпорациям. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
Таким образом он прокомментировал видео руководителя киевского режима, в котором тот рассказывает о новых соглашениях с союзниками.

«Ты способствовал распродаже украинской земли западным корпорациям. <…> История не будет к тебе благосклонна», — с иронией написал европейский парламентарий в своей социальной сети Х.

Уоллес также подчеркнул, что именно Зеленский привёл свою страну к разрушению и погубил сотни тысяч своих сограждан. Кроме того, депутат обвинил киевского лидера в провоцировании прокси-конфликта между НАТО и Россией.

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#история
#видео
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#нато
#зеленский
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Мэр Киева Кличко возложил вину за снос усадьбы Зеленских на власти Украины
01 августа 2024, 10:18

Фото: istockphoto/alzay

Мэр Киева Виталий Кличко возложил вину за снос усадьбы Зеленских на власти Украины. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в центре Киева снесли экскаваторами историческую усадьбу Зеленских конца XIX века. Отмечается, что речь идет о постройке, принадлежащей состоятельным мещанам Зеленским. Здание 1911 года имеет статус достопримечательности. Кличко сообщил, что власти намерены судиться с застройщиком, который снес усадьбу.

По его словам, снос усадьбы Зеленских — циничное уничтожение исторического здания его владельцем. Он отметил, что у города нет никаких правовых инструментов, чтобы заставить владельцев зданий их реконструировать. Помимо этого, Мэр Киева обвинил строительные компании, правоохранительные органы и украинские власти в подрыве работы его администрации.

По данным из открытых источников, усадьба считается одним из старейших зданий столицы, ее построили по заказу купца Василия Малина.

Ранее в Киеве предположили, что у Зеленского раздвоение личности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Медведчук: проект «Зеленский» может привести к краху западных политиков
01 августа 2024, 10:10

Глава движения «Другая Украина» и бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что проект «Владимир Зеленский» может негативно повлиять на репутацию и положение многих западных политиков, которые его поддерживают.
«Проект «Зеленский» уже навредил репутации некоторых политиков. Например, президент США Джо Байден пострадал из-за неправильного расчёта. Кроме того, в сложных ситуациях оказались президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак, премьер-министр Чехии Петр Фиала и и. о. премьера Бельгии Александер де Кроо», — подчеркнул Виктор Медведчук в беседе с ТАСС.

Он считает, что этот «проект» может навредить ещё большему числу политиков. Он отметил, что западные спонсоры Зеленского сталкиваются с проблемами в своих странах. Например, политика Байдена по Украине может негативно повлиять на положение Камалы Харрис, которая занимает должность вице-президента США.

Медведчук также напомнил о поражениях, которые терпели западные политики, недооценившие потенциал России. Он подчеркнул, что ни один западный спонсор не сможет получить желаемое.

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ВС РФ начали снаряжать ракеты-носители на нестратегических ядерных учениях
01 августа 2024, 09:59

Фото: istockphoto / javarman3

Российские военные приступили к третьему этапу учений нестратегических ядерных сил, сообщили в Минобороны РФ.
В ходе учений они занимаются подготовкой ракет-носителей и авиационных средств поражения.

«Согласно сообщению Министерства обороны Российской Федерации, личный состав ракетных соединений получил специальные учебные боеприпасы и вышел в назначенные районы. Затем они приступили к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения», — сообщили в RT.

Ранее стало известно, что 31 июля Минобороны России объявило о начале третьего этапа учений нестратегических ядерных сил. В ходе этого этапа солдаты будут отрабатывать подготовку к боевому применению оружия.

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#сша
#боеприпасы
#солдаты
#минобороны
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Flightradar24: В Калининграде сел самолёт для обмена заключёнными
01 августа 2024, 09:51

Фото: istockphoto/Jozsef Soos

На фоне появившихся сообщений о возможном обмене американского журналиста Эвана Гершковича, осуждённого в России за шпионаж на 16 лет колонии, над Калининградом замечен самолёт, который ранее был задействован во время других обменов.
Например, указанный авиалайнер Aн-148-100E использовался при обмене Виктора Бута, напоминает портал Flightradar24. Борт вылетел в 6:11 по московскому времени из столичного аэропорта Внуково и взял курс на Калининград. В момент полёта этот самолёт был самым отслеживаемым на сайте портала. Позже лайнер приземлился в аэропорту Калининграда.

Ранее американский телеканал Fox News сообщал, что Гершкович может вернуться в США 1 августа в рамках обмена заключёнными. Журналист был задержан сотрудниками ФСБ 30 марта в Екатеринбурге. По данным силовиков, он собирал сведения, составляющие государственную тайну, о работе российского ВПК и намеревался передать их американской стороне.

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#сша
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#калининград
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Илон Маск обеспокоен пропажей Джо Байдена с экранов
01 августа 2024, 09:40

kremlin

Американский предприниматель Илон Маск опубликовал в своих социальных сетях вопросы о том, куда пропал президент США Джо Байден и жив ли он, сообщили в РИА Новости.
Это связано с тем, что в последнее время сократилось количество публичных мероприятий с участием лидера страны.

«В конце июля Илон Маск присоединился к тем, кто интересовался, куда пропал Байден. Это произошло после сообщений о его заболевании COVID-19, изоляции и выходе из гонки за переизбрание. Впоследствии американские телеканалы опубликовали кадры с Байденом. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент не скрывается от публики и продолжает руководить страной» — сообщили в издании.

В социальных сетях возник вопрос, жив ли Джо Байден, так как он снова стал редко появляться на публике. Илон Маск ответил на этот вопрос, изобразив эмодзи, на котором человек пожимает плечами.

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