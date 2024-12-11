NI: США разместят ядерные бомбы B-61 на Украине для противодействия «Орешнику»

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В США планируют разместить на Украине ядерные бомбы B-61 для противодействия российской гиперзвуковой ракете «Орешник». Об этом сообщает The National Interest.
«Ядерные бомбы США B-61 появятся на Украине в противовес «Орешнику». У Запада нет активной защиты от новейшей российской гиперзвуковой ракеты», — пишут в журнале.
В материале указывается, что B-61 является ключевой ядерной боеголовкой американских вооруженных сил. Ее запуск может производиться с различных военных самолетов, а сами ракеты используются в НАТО на протяжении нескольких десятилетий.
Также в сообщении отмечают, что помимо Украины, боеголовки могут появится и в Польше. Последняя модификация B-61 имеет мощность в 24 раза большую, чем у ядерных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки.
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