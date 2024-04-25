В Думе заявили о заинтересованности РФ в налаживании контактов с Европой

Россия в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров, и его нельзя покрыть за счет трудовой миграции, нужны другие подходы. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).