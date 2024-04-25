В Думе заявили о заинтересованности РФ в налаживании контактов с Европой

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Отношения между Россией и Европой быстро восстановятся, потому что в этом заинтересованы обе стороны, пишет «Лента.ру».
Такое мнение высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
Она прокомментировала недавний призыв президента Франции Эммануэля Макрона готовиться к выстраиванию отношений с РФ после окончания спецоперации.
Кроме этого, Макрон заявил, что Евросоюзу необходима новая стратегия роста и развития, поскольку в ближайшие годы он может столкнуться с рисками быть ослабленным.
По словам Журовой, в налаживании партнёрских и дипломатических отношений заинтересованы как Россия, так и Европа.
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Она прокомментировала недавний призыв президента Франции Эммануэля Макрона готовиться к выстраиванию отношений с РФ после окончания спецоперации.
Кроме этого, Макрон заявил, что Евросоюзу необходима новая стратегия роста и развития, поскольку в ближайшие годы он может столкнуться с рисками быть ослабленным.
По словам Журовой, в налаживании партнёрских и дипломатических отношений заинтересованы как Россия, так и Европа.
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Алёна Самарева