В ЕК грозят КНР жесткими мерами за отказ сокращать поставки электрокаров

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Еврокомиссия ждет от Китая сокращения экспорта электрокаров, пишет ТАСС.
В противном случае ЕК будет принимать жесткие экономические меры. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером Франции Эмманюэлем Макроном.
По ее словам, китайская субсидированная продукция, такая как электромобили и остальные товары, наводнила рынок ЕС. При этом страна продолжает поддерживать свою промышленность на фоне отсутствия роста внутреннего потребления.
Она добавила, что мир не может принимать лишнюю китайскую продукцию. Поэтому правительству КНР следует ответить на это структурное перепроизводство. Доступ на рынки Евросоюза должен быть равным, но в ЕК готовы «в полном объеме использовать наши инструменты по защите», уточнила она.
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По ее словам, китайская субсидированная продукция, такая как электромобили и остальные товары, наводнила рынок ЕС. При этом страна продолжает поддерживать свою промышленность на фоне отсутствия роста внутреннего потребления.
Она добавила, что мир не может принимать лишнюю китайскую продукцию. Поэтому правительству КНР следует ответить на это структурное перепроизводство. Доступ на рынки Евросоюза должен быть равным, но в ЕК готовы «в полном объеме использовать наши инструменты по защите», уточнила она.
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Алёна Самарева