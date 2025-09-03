«Делать всё сложнее»: В ЕС признали трудности с новыми антироссийскими санкциями

03 сентября 2025, 18:40

В ЕС столкнулись с трудностями при подготовке нового пакета санкций против РФ

Фото: Istock/designer491

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас заявила, что введение новых санкционных пакетов против РФ требует от ЕС всё больших усилий. Слова политика приводит The Daily Telegraph.





По словам Каллас, работа над 19-м пакетом ограничений является сложной задачей. Планируется, что новый пакет санкций будет введён в середине сентября.

«Я не скажу, что мы медленно продвигались с 18-м или медлим с 19-м пакетом антироссийских санкций, но делать это становится всё сложнее», — пояснила она.