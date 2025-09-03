«Делать всё сложнее»: В ЕС признали трудности с новыми антироссийскими санкциями
В ЕС столкнулись с трудностями при подготовке нового пакета санкций против РФ
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас заявила, что введение новых санкционных пакетов против РФ требует от ЕС всё больших усилий. Слова политика приводит The Daily Telegraph.
По словам Каллас, работа над 19-м пакетом ограничений является сложной задачей. Планируется, что новый пакет санкций будет введён в середине сентября.
«Я не скажу, что мы медленно продвигались с 18-м или медлим с 19-м пакетом антироссийских санкций, но делать это становится всё сложнее», — пояснила она.Сообщается, что состав нового пакета санкций будет аналогичен предыдущим мерам и затронет как физических, так и юридических лиц из различных секторов, включая банковский, энергетический и культурный. Ранее неэффективность санкционного давления на Россию отмечалась рядом политиков в странах ЕС.
Ранее на Западе высказались о ЕС после саммита ШОС.