В Эквадоре объявили ЧС национального масштаба

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Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил двухмесячное чрезвычайное положение в стране в связи с энергетическим кризисом, передает газета Expreso.
Целью введения чрезвычайного положения является обеспечение бесперебойного «общественного электроэнергетического обслуживания», как говорится в указе эквадорского лидера. Указ также предусматривает мобилизацию правоохранительных и военных сил для обеспечения безопасности важнейших объектов энергетической инфраструктуры.
Ранее глава Министерства иностранных дел Эквадора Габриэла Соммерфельд объяснила, почему бывший вице-президент Хорхе Гласа был задержан в посольстве Мексики в Кито. По ее словам, решение о рейде на здание посольства было принято из-за риска побега политика.
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