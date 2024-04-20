Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Эквадоре объявили ЧС национального масштаба

В Эквадоре объявили ЧС национального масштаба

Expresso: в Эквадоре объявлена ЧС национального масштаба
20 апреля 2024, 06:23
Фото: iStock/Photoboyko

Фото: iStock/Photoboyko

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил двухмесячное чрезвычайное положение в стране в связи с энергетическим кризисом, передает газета Expreso.


Целью введения чрезвычайного положения является обеспечение бесперебойного «общественного электроэнергетического обслуживания», как говорится в указе эквадорского лидера. Указ также предусматривает мобилизацию правоохранительных и военных сил для обеспечения безопасности важнейших объектов энергетической инфраструктуры.

Ранее глава Министерства иностранных дел Эквадора Габриэла Соммерфельд объяснила, почему бывший вице-президент Хорхе Гласа был задержан в посольстве Мексики в Кито. По ее словам, решение о рейде на здание посольства было принято из-за риска побега политика.

Читайте также:

Стали известны детали операции ВС РФ по Харькову

«Забудьте о возвращении Крыма»: В США резко высказались о планах Украины

На военной базе в Ираке произошел взрыв
#чс
#президент
#энергетика
#указ
«Забудьте о возвращении Крыма»: В США резко высказались о планах Украины
Конгрессмен Госар призвал Украину забыть о Крыме
20 апреля 2024, 04:50

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Член Палаты представителей США Пол Госар жестко отреагировал на действия Украины в отношении Крыма. Он призвал Киев забыть о возвращении полуострова. Заседание комитета по процедурным вопросам транслировал телеканал C-SPAN.
Конгрессмен подчеркнул, что Вашингтон должен приостановить финансовую помощь республике до тех пор, пока президент США Джо Байден не начнет мирные переговоры.

По мнению депутата Госара, конфликт на Украине протекает не лучшим образом и привел к гибели большого количества граждан, особенно молодежи.

«Хватит! Когда я спрашиваю Украину, что для них победа, то в ответ слышу о возврате всех территорий и Крыма. Ребята, Крым никогда туда не вернется», – высказался республиканец.

Госар отметил, что большинство жителей полуострова выступают за воссоединение с Россией. По его словам, заявления о возвращении региона в состав Украины непродуманны.

Ранее депутат Михаил Шеремет заявил, что попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) напасть на Крым являются частью западного сценария.

Читайте также:

В России отреагировали на «долетающий до Сибири» дрон ВСУ

На объекте ТЭК в Смоленской области разгорелся пожар в результате атаки дрона ВСУ

Сенатор Пушков обратил внимание на лукавство Евросоюза по вопросу российского газа
#украина
#россия
#крым
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
КНДР испытала новую зенитную ракету
КНДР запустила новую зенитную ракету
20 апреля 2024, 03:39

Фото: iStock/Alexyz3d

КНДР 19 апреля провела испытательный пуск нового типа зенитной ракеты «Пельти-1-2», передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В тот же день в районе Желтого моря был произведен испытательный запуск сверхкрупной боеголовки стратегической крылатой ракеты «Хвасаль-1Ра-3». Оба испытания прошли успешно, поставленные цели были достигнуты.

20 марта КНДР успешно испытала запуск гиперзвуковой ракеты. Северокорейские инженеры провели наземные испытания сопла твердотопливного реактивного двигателя, который будет установлен на многоступенчатой ракете средне-дальнего радиуса действия.

Читайте также:

На Западе раскрыли причину задержки помощи Украине

США тайно разместили ракеты против ядерных объектов Ирана

США внесли в санкционный список три китайских фирмы и белорусскую компанию
#кндр
#ракета
#испытания
#оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западе раскрыли причину задержки помощи Украине
Guardian: Международный фонд помощи Киеву потрачен наполовину из-за бюрократии
20 апреля 2024, 02:46

Фото: iStock/Andrii Atanov

Международный фонд помощи Украине, созданный по инициативе Великобритании, потратил менее половины выделенных ему 900 миллионов фунтов стерлингов (1,1 миллиарда долларов США). Как сообщает The Guardian, задержка в работе фонда связана с бюрократическими процедурами.
По данным издания, только 404 миллиона фунтов стерлингов из общей суммы были переведены или выделены для конкретных выплат, необходимых Киеву.

Остальные средства еще не потрачены, поскольку Министерству обороны Великобритании предстоит оценить каждую из многочисленных оборонных компаний, подавших заявки на участие в тендере.

Из-за бюрократических сложностей контракты на некоторые виды вооружений уже подписаны, но они не будут переданы Украине до весны 2025 года, отмечает газета.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал оказать помощь Украине, пока не стало «слишком поздно».

Читайте также:

США тайно разместили ракеты против ядерных объектов Ирана

Раскрыта информация о тяжелых для ВСУ местах боев

В ООН высказались о гибели военкора Еремина
#великобритания
#украина
#помощь
#поддержка
#финансирование
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США тайно разместили ракеты против ядерных объектов Ирана
DM: США тайно разместили ракеты для уничтожения ядерных объектов Ирана
20 апреля 2024, 02:46

Фото: iStock/Elen11

Военно-воздушные силы (ВВС) Соединённых Штатов Америки тайно развернули ракеты, способные повредить и вывести из строя электронику иранских ядерных объектов, сообщает Daily Mail.
Утверждается, что ракеты не причинят вреда гражданскому населению. По данным издания, имеется ввиду CHAMP (Counter-Electronics High Power Microwave Advanced Missile Project) – микроволновые ракеты, способные уничтожить электронное оборудование цели.

Ранее генерал-майор армии США в отставке Марк Маккарли заявил, что удар Израиля по Ирану, вероятно, был задуман как ответный и предупреждающий сигнал. По его словам, нападение на Иран было тщательно спланировано военным кабинетом Израиля.

Читайте также:

Jerusalem Post: Израиль не возьмёт на себя ответственность за удар по Ирану

ABC: Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране

СМИ: Израиль вряд ли нанесет удар по Ирану до окончания праздника Песах
#сша
#иран
#израиль
#ракета
#ядерное оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ООН высказались о гибели военкора Еремина
Офис генсека ООН: За убийством военкора Еремина последует расследование
20 апреля 2024, 02:27

Фото: iStock/DedMityay

Заместитель постоянного представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Фархан Хак прокомментировал гибель военного корреспондента газеты «Известия» Семена Еремина в зоне специальной военной операции (СВО). Хак заявил РИА Новости, что ООН выступает против убийства журналистов.
«Мы против убийств всех журналистов и считаем, что должны быть полностью расследованы», — подчеркнул Хак.

Военный корреспондент газеты «Известия» Семен Еремин погиб в результате удара FVP-дрона ВСУ в зоне проведения СВО. Еремин работал в зоне СВО с момента начала СВО в феврале 2022 года. За свои заслуги он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Читайте также:

В Белгородской области два человека погибли в результате атаки БПЛА

В США объяснили массовое бегство украинцев от мобилизации

На Украине сообщили о взрывах на фоне воздушной тревоги
#украина
#сми
#смерть
#всу
#дрон
#беспилотник
#бпла
#оон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США объяснили массовое бегство украинцев от мобилизации
Украинцы массово бегут от мобилизации и сдаются в плен – правозащитник Барака
20 апреля 2024, 01:37

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Украинцы осознали, что их используют как пушечное мясо в чужой игре геополитических интересов Соединенных Штатов, заявил американский правозащитник Аджаму Балака в социальной сети X.
В результате, по его словам, люди стали массово бежать от мобилизации, а прибыв на фронт, сдаваться в плен.

19 апреля глава харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев заявил, что жители Харькова и его пригородов не могут выйти свои дома из-за страха перед мобилизацией. Они также пытаются покинуть город при первой возможности, добавил он.

Ранее корреспондент Washington Post сообщил, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) признали, что не в состоянии провести мобилизацию, чтобы изменить ситуацию на линии фронта. По их словам, бойцы также понимают, что Израиль и Украина неравноценны для Соединенных Штатов и их союзников.

Читайте также:

На Украине сообщили о взрывах на фоне воздушной тревоги

США внесли в санкционный список три китайских фирмы и белорусскую компанию

В Киеве начали составлять подомовые списки военнобязанных
#сша
#украина
#мобилизация
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Макрон встретился с российским лауреатом Нобелевской премии Муратовым
Президент Франции Макрон встретился с российским журналистом Муратовым
19 апреля 2024, 20:58

Фото: официальный аккаунт президента Франции в соцсети X

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с российским журналистом Дмитрием Муратовым*, сообщил он на своей странице в соцсети X.
«С Дмитрием Муратовым*, бывшим главным редактором "Новой газеты" и одним из лауреатов Нобелевской премии мира 2021 года. Франция всегда будет рядом с защитниками свободы, свободной, плюралистической и независимой информации», — прокомментировал он встречу.
Другие подробности встречи не раскрываются. Президент сопроводил пост фотографией с журналистом.

Нобелевский лауреат Муратов* был признан иностранным агентом 1 сентября 2023 года. Он обжаловал это решение, однако в ноябре Замоскворецкий суд Москвы отклонил его запрос об исключении из реестра.

Читайте также:

Муратов* обжаловал решение о внесении его в реестр иноагентов

Муратов* покинет пост главреда «Новой газеты» на время разбирательства в суде

Полковник ВВС Франции Шамань: Нас не радует, что у власти такие люди, как Макрон
#суд
#франция
#президент
#пост
#люди
#макрон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полковник ВВС Франции Шамань: Нас не радует, что у власти такие люди, как Макрон
19 апреля 2024, 20:13

Фото: iStock/Сергей Гунеев

Полковник в отставке французских ВВС Режи Шамань заявил, что французов не устраивает политика президента их страны Эмманюэля Макрона, в том числе, и в отношении к России.
По его словам, агрессивная политика Франции в отношении России сегодня продиктована зависимостью от США и неадекватностью властей.

«Много французов любят Россию. Мы помним, как Александр I, русский император, выступил за сохранение нашей территориальной целостности после наполеоновских войн, в то время как Англия хотела нас расчленить. Я уверен, что в нашем народе нет ненависти к России и русским. Нас не радует, что у власти такие люди, как Макрон», — заявил в беседе с Pravda.Ru Шамань.

Ранее Эмманюэль Макрон заявлял, что Франция на собирается брать на себя инициативу в эскалации конфликта на Украине.

Читайте также:

МИД: Франция отозвала посла из Азербайджана для консультаций

Франция намерена пригласить Россию на 80-летие высадки союзников в Нормандии

Макрон: Франция не возьмет инициативу в военных действиях на Украине
#франция
#политика
#макрон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Орбан: Отправка войск НАТО на Украину окончательно утянет Запад на дно
19 апреля 2024, 17:50

Фото: сайт Кремля

Если Запад отправит своих военных на Украину, это может окончательно утянуть Европу на дно. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Он отметил, что НАТО в шаге от принятия этого опрометчивого решения, а Брюссель, бряцая оружием, играет с огнём и искушает Бога. Отправку войск на Украину глава венгерского правительства назвал военным водоворотом, который неминуемо затянет Европу на самое дно. Такую мысль он высказал во время выступления на мероприятии, посвящённом началу кампании перед выборами в Европарламент, которое транслировал телеканал HirTV.

По словам Орбана, европейские политики уже ввязались в украинский конфликт и всерьёз называют его «своей войной», в то время как для Будапешта он всегда был столкновением двух братских славянских народов. Венгерский премьер также отметил, что на поддержку Киева Евросоюз уже потратил около 100 миллиардов евро.

Читайте также:

Орбан: Организуя новую миссию на Украине, НАТО неуклонно сползает к войне

Орбан заявил, что Украина больше не является суверенным государством

Орбан обвинил руководство Евросоюза в политическом шантаже
#евро
#конфликт
#нато
#евросоюз
#украина
#венгрия
#премьер-министр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф