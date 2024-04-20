На военной базе в Ираке произошел взрыв

Фото: iStock/dzika_mrowka
На военной базе Калсу под Багдадом произошел взрыв, сообщает Reuters, ссылаясь на источники.
Отмечается, что база, расположенная в провинции Бабиль, в 50 километрах к югу от иракской столицы, используется войсками шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби». По данным издания, база подверглась авиаудару.
В результате атаки погиб один человек, еще восемь получили ранения, сообщает Agence France Press со ссылкой на источник в МВД Ирака. Это заявление также процитировало информационное агентство ТАСС. Пока неизвестно, кто стоит за авиаударами.
Днем ранее Израиль нанес ракетный удар по иранскому объекту в ответ на атаку, совершенную в ночь на 14 апреля. По данным информационного агентства Fars, в Исфахане прогремели три взрыва, а силы ПВО, возможно, сработали против беспилотников.
Читайте также:
КНДР испытала новую зенитную ракету
На Западе раскрыли причину задержки помощи Украине
США тайно разместили ракеты против ядерных объектов Ирана
В результате атаки погиб один человек, еще восемь получили ранения, сообщает Agence France Press со ссылкой на источник в МВД Ирака. Это заявление также процитировало информационное агентство ТАСС. Пока неизвестно, кто стоит за авиаударами.
Днем ранее Израиль нанес ракетный удар по иранскому объекту в ответ на атаку, совершенную в ночь на 14 апреля. По данным информационного агентства Fars, в Исфахане прогремели три взрыва, а силы ПВО, возможно, сработали против беспилотников.
Читайте также:
КНДР испытала новую зенитную ракету
На Западе раскрыли причину задержки помощи Украине
США тайно разместили ракеты против ядерных объектов Ирана
Александр Климов