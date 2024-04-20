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На военной базе в Ираке произошел взрыв

Reuters: На военной базе Калсу вблизи Багдада прогремел взрыв
20 апреля 2024, 03:57
Фото: iStock/dzika_mrowka

Фото: iStock/dzika_mrowka

На военной базе Калсу под Багдадом произошел взрыв, сообщает Reuters, ссылаясь на источники.
Отмечается, что база, расположенная в провинции Бабиль, в 50 километрах к югу от иракской столицы, используется войсками шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби». По данным издания, база подверглась авиаудару.

В результате атаки погиб один человек, еще восемь получили ранения, сообщает Agence France Press со ссылкой на источник в МВД Ирака. Это заявление также процитировало информационное агентство ТАСС. Пока неизвестно, кто стоит за авиаударами.



Днем ранее Израиль нанес ракетный удар по иранскому объекту в ответ на атаку, совершенную в ночь на 14 апреля. По данным информационного агентства Fars, в Исфахане прогремели три взрыва, а силы ПВО, возможно, сработали против беспилотников.

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На объекте ТЭК в Смоленской области разгорелся пожар в результате атаки дрона ВСУ
Губернатор Анохин: ВСУ атаковали дронами объект ТЭК в Смоленской области
20 апреля 2024, 04:12

Фото: iStock/Distortion Media

В Смоленской области расчеты ПВО подавили атаку беспилотников, совершенную Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об инциденте сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что инцидент произошел в Кардымовском районе области. Беспилотник пытался атаковать топливно-энергетический комплекс (ТЭК), но был сбит. Однако обломки БПЛА упали на резервуары с топливом и нефтью и вызвали пожар.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал объекты энергетической инфраструктуры в Калужской и Брянской областях. О пострадавших в результате инцидентов не сообщалось.

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После удара БПЛА загорелся объект энергетической инфраструктуры в Брянской области
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В российском регионе удар БПЛА повредил энергетическую инфраструктуру
Шапша: В Калужской области удар БПЛА повредил энергетическую инфраструктуру
20 апреля 2024, 01:09

Фото: iStock/maki_shmaki

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) взорвался рядом с электроподстанцией в Калужской области, что привело к повреждению энергетической инфраструктуры. Об инциденте сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
По словам главы области, атака произошла в Малоярославецком районе, пострадавших нет.

«Оперативные службы находятся на месте и устраняют повреждения», – добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что в Брянской области после удара беспилотника загорелся объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Инцидент произошел в Выгоничском районе.

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После удара БПЛА загорелся объект энергетической инфраструктуры в Брянской области
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#инфраструктура
#энергетика
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После удара БПЛА загорелся объект энергетической инфраструктуры в Брянской области
Богомаз: Загорелся объект энергетической структуры после удара ВСУ
20 апреля 2024, 00:11

Фото: iStock/Kara Capaldo

Объект энергетической инфраструктуры загорелся в Брянской области после удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщается в Telegram-канале губернатора области Александра Богомаза.
Инцидент произошел в Выгоничском районе. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских военных ударных беспилотников.

Аварийные бригады обеспечили бесперебойную подачу электроэнергии потребителям.

Ранее сообщалось, что ВСУ получили доступ к БПЛА, способным долететь до Сибири.

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#пожар
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Над российским регионом сбили три беспилотника
МО РФ: Над Белгородской областью система ПВО сбила три беспилотника
19 апреля 2024, 23:26

Фото: iStock/NatureNow

Cредства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника в небе Белгородской области, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Отмечается, что атака на российскую территорию была сорвана в период с 21:00 до 22:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», – заявили в ведомстве.

В ночь на 19 апреля в Белгороде была объявлена опасность атаки со стороны беспилотников. Жителей города призвали быть бдительными.

Ранее Минобороны сообщило, что около 18:50 по московскому времени над Белгородской областью был уничтожен БПЛА самолетного типа.

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Суд арестовал второго обвиняемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве

ФСБ задержала мужчину, взорвавшего авто экс-сотрудника СБУ Прозорова
#бпла
#белгородская область
#пво
#беспилотник
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Суд арестовал второго обвиняемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве
19 апреля 2024, 21:55

Фото: пресс-служба столичных судов общей юрисдикции

Замоскворецкий районный суд Москвы продлил арест второму фигуранту дела о подрыве машины экс-агента Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова до 12 июня. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Ивана Паскаря обвиняют по статье 30 часть 3 и пункту «е» часть 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на совершение теракта») и части 1 статьи 222.1 («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

По версии следствия, Паскаря перевозил на своем автомобиле самодельное взрывное устройство, которое впоследствии было активировано.

12 апреля днем во дворе дома на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, принадлежавший Прозорову. Взрыв произошел при вставлении ключа в замок зажигания. Прозоров получил ранения и заявил, что не сомневается в причастности украинских властей и спецслужб к инциденту.

Подозреваемого в подрыве задержали 16 апреля. ФСБ сообщила, что им оказался россиянин 1983 года рождения Владимир Головченко. Следствие утверждало, что ему было передано задание по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка. Дело возбудили по тем же статьям, по которым обвиняют и Паскаря. Головченко был арестован 18 апреля.

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В Дагестане мужчина открыл стрельбу возле кафе
МВД Дагестана сообщило о стрельбе возле кафе, один человек пострадал
19 апреля 2024, 21:22

Фото: istock / Vitalii Puzankov

Стрельба возникла вблизи кафе в городе Дербент, Дагестан, сообщили в пресс-службе МВД республики. По данным правоохранителей, пострадал один человек.
«Сегодня около 19:00 по московскому времени на улице Пушкина в Дербенте в ходе конфликта, происшедшего на фоне давних враждебных отношений, 28-летний местный житель совершил несколько выстрелов из травматического пистолета по 39-летнему жителю города и скрылся с места происшествия на автомобиле Lexus LX570», — заявили в МВД.
Пострадавшего доставили в больницу. Отмечается, что полицейские, прибывшие на место происшествия, установили личность подозреваемого и предпринимают меры для его задержания.

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#происшествия
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В Дубне с 14-го этажа спасли хозяина горящей квартиры
19 апреля 2024, 20:35

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне спасатели эвакуировали с 14-го этажа дома хозяина охваченной огнём четырёхкомнатной квартиры. О этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Сотрудники МЧС прибыли через пять минут после вызова с четырьмя автоцистернами и автолестницей.
«Руководитель группы тушения пожара решил становить лестницу во дворе, а сам вместе с коллегами проложил рукавную линию черед подъезд и отправился на поиск пострадавших. На балконе огнём был заблокирован хозяин квартиры», – рассказал пожарный Олег Лесковский.
Внутри помещения развернули попеременную работу четырёх звеньев газодымозащитной службы. В результате мужчину удалось спасли. Всего же пожарные эвакуировали из разных квартир 15 человек.

Площадь пожара составила 50 кв. м.

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#московская область
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В ульяновской школе из-за сильного ветра рухнул потолок
СК проводит проверку после обрушения потолка в ульяновской школе из-за ветра
19 апреля 2024, 20:08

Фото: iStock/Smederevac

В одной из гимназий Ульяновска обвалился потолок из-за сильного ветра, сообщает Telegram-канал СУСК России по Ульяновской области.
Инцидент случился около 12 часов (11.00 мск) 19 апреля 2024 года во время проведения урока. Предварительно установлено, что обрушение потолочных панелей подвесного потолка произошло вследствие сильного порыва ветра.

Отмечается, что в результате этого инцидента учащиеся не пострадали. Следователи СК находятся на месте происшествия и проводят проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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Bloomberg: Паром вынужден был сменить курс из-за якобы российского корабля
19 апреля 2024, 19:45

Фото: istockphoto/Wirestock

Датский паром в Балтийском море был вынужден изменить курс. Это пришлось сделать чтобы избежать столкновения якобы с российским военным кораблём.
Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg. По данным издания, инцидент произошёл около северо-западной оконечности острова Зеландия. Будто бы российский корабль следовал курсом, при котором траектории движения судов пересекались. С парома Molslinjen не смогли связаться по радио с капитаном военного корабля.

Тогда паром был вынужден развернуться на 360 градусов, чтобы пропустить корабль, а затем уже продолжить свой путь. Оператор парома Йеспер Маак в разговоре с агентством сообщил, что расстояние до военного корабля было значительным, поэтому манёвр не представлял опасности.

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