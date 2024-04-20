Стали известны детали операции ВС РФ по Харькову

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В интервью «Радио «Комсомольская правда» полковник запаса Центрального агентства Министерства обороны Владимир Трухан прокомментировал ожидания украинской стороны скорого наступления российских войск на Харьков. Также Трухан, отвечая на вопрос, почему атака на объекты инфраструктуры произошла весной, а не объяснил выбор времени нападения на энергосистему города.
«Зимой жителям пришлось было думать, как спасаться в стужу. А страх ожидания работает эффективнее, чем само событие – ракетные точечные удары», – заявил эксперт.
По его словам, ситуация с Харьковом обладает спецификой театра военных действий. Трухан отметил, что сделать город с миллионным населением непригодным для жизни на десятилетия – это не российский метод.
Военный эксперт также оценил оборонительные приготовления украинской армии на харьковском направлении. По его словам, на нем были установлены строительные линии и минные поля. С помощью ударных комплексов российская армия ведет разведку, быстро обнаруживает любую военную технику и заманивает противника на поле боя.
«Наши неспешные, но неуклонные действия могут привести к тому, что этот город однажды оставят. История не бесконечна для противника», – подчеркнул Трухан.
Ранее стало известно, когда Россия займет Харьков.
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Александр Климов