В Электростали ввели в эксплуатацию жилой комплекс «Яркий»

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
В городском округе Электросталь в эксплуатацию введён жилой комплекс «Яркий». Соответствующее разрешение ООО СЗ «ПРАЙМ-МК» выдало Минжилполитики Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В 15-этажном доме площадью более 6,7 тыс. кв. м. расположено 112 квартир евроформата, в каждой – от одной до трёх комнат. Входные группы организованы с учётом безбарьерной среды. На придомовой территории предусмотрено 55 парковочных мест для автомобилей», – говорится в сообщении.Уточняется, что ЖК «Яркий» расположен по адресу Рабочий пр., д. 8.
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Лора Луганская