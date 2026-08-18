В ЕП назвали сроки по 22-му пакету санкций ЕС против РФ
Евродепутат Шошоакэ: новый пакет санкций против РФ представят в сентябре
Проект очередного пакета антироссийских санкций Евросоюза могут представить уже в сентябре, а принять его могут в октябре или ноябре. Об этом рассказала депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоакэ.
Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила в интервью немецкому изданию Die Welt, что к осени Евросоюз подготовит новый, «крупнейший с 2022 года» пакет санкций против России. Однако ни одной конкретной меры она назвать не смогла, пишут argumenti.ru.
«Каллас скрывает отсутствие внятной стратегии. Когда реальные экономические инструменты исчерпаны, а собственные энергетические, инфляционные и промышленные проблемы в ЕС только нарастают, европейским чиновникам остаётся лишь жонглировать громкими заявлениями», — говорится в материале издания.
В разговоре с «Известиями» Шошоакэ уточнила, что новые антироссийские санкции планируется подготовить в сентябре, а принять — в октябре. По его словам, переговоры длятся около месяца, поэтому фактическое принятие может состояться и в ноябре.
«Принятие нового пакета до конца сентября маловероятно. При этом сейчас среди стран ЕС нет государств, которые активно выступали бы против новых ограничений», — пояснила евродепутат.
Она сообщила, что Греция получила послабления в вопросе транспортировки СПГ в 21-м пакете санкций. Вероятно, аналогичные исключения будут предусмотрены и в новом пакете.