18 августа 2026, 19:05

Евродепутат Шошоакэ: новый пакет санкций против РФ представят в сентябре

Фото: iStock/Mihrzn

Проект очередного пакета антироссийских санкций Евросоюза могут представить уже в сентябре, а принять его могут в октябре или ноябре. Об этом рассказала депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоакэ.





Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила в интервью немецкому изданию Die Welt, что к осени Евросоюз подготовит новый, «крупнейший с 2022 года» пакет санкций против России. Однако ни одной конкретной меры она назвать не смогла, пишут argumenti.ru.





«Каллас скрывает отсутствие внятной стратегии. Когда реальные экономические инструменты исчерпаны, а собственные энергетические, инфляционные и промышленные проблемы в ЕС только нарастают, европейским чиновникам остаётся лишь жонглировать громкими заявлениями», — говорится в материале издания.

«Принятие нового пакета до конца сентября маловероятно. При этом сейчас среди стран ЕС нет государств, которые активно выступали бы против новых ограничений», — пояснила евродепутат.