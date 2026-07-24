Выступающий за отмену антироссийских санкций экс-солист Modern Talking может прилететь в Москву
Экс-солист Modern Talking Дитер Болен может прилететь в Москву. Певец, который выступает за отмену антироссийских санкций, запросил за шоу 45 млн рублей. Об этом пишет SHOT.
72-летний артист обсуждает своё участие в частном мероприятии российской компании. Он запросил гонорар в размере 500 тысяч евро за одночасовое выступление, а также бизнес-класс для перелёта в Москву и проживание в пятизвёздочной гостинице. С ним прибудут ещё пять участников группы, для которых Болен попросил отдельные стандартные номера. Однако предоплату певец принимает только наличными в Гамбурге или на Майорке.
В плане питания Болен неприхотлив: ему достаточно завтрака, обеда и ужина, которые он заказывает в отеле, а также безалкогольных напитков. Менеджер артиста отметил, что было бы неплохо приобрести для звезды пиво.
Болен неоднократно высказывался в поддержку России и критиковал антироссийские санкции, называя их глупостью. Из-за этой позиции его концерты начали отменять в Европе.
Сейчас Дитер Болен и Томас Андерс, второй солист группы Modern Talking, выступают по отдельности из-за многолетней вражды. Недавно Андерс отказался от выступлений в России до окончания специальной военной операции, заявив, что не хочет зарабатывать здесь. Ранее Дитер Болен предложил Томасу Андерсу возродить группу Modern Talking, но разногласия между ними, похоже, сохраняются.
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