Выступающий за отмену антироссийских санкций экс-солист Modern Talking может прилететь в Москву

24 июля 2026, 08:37

SHOT: экс-солист Modern Talking Дитер Болен может прилететь в Москву

Дитер Болен (Фото: РИА Новости/Антон Белицкий)

Экс-солист Modern Talking Дитер Болен может прилететь в Москву. Певец, который выступает за отмену антироссийских санкций, запросил за шоу 45 млн рублей. Об этом пишет SHOT.