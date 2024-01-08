В ЕП обеспокоились ущемлением прав румын на Украине

Фото: iStock/starpik
Депутат Европарламента от Румынии Мария Грапини заявила, что румыны на Украине сталкиваются с множеством проблем и притеснениями по различным признакам. С её письмом-обращением к Еврокомиссии ознакомился RT.
Так депутат утверждает, что многие румыны, особенно проживающие в регионе Буковина, сталкиваются с проблемами. В частности, речь идёт о предоставлении образования на румынском языке, его использование в административных и судебных целях, доступности прессы для румыноговорящих, а также о сохранении их религиозной идентичности.
Грапини также заявила, что украинские власти притесняли церковных лидеров румынской общины по религиозным, этническим и языковым признакам.
Вместе с тем политик подчеркнула, что румыны являются третьим по численности народом, населяющим Украину после украинцев и русских.
Депутат Европарламента также отметила, что уважение прав меньшинств имеет важное значение при вступлении в Евросоюз. В связи с этим заявлением директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT предположил, что Румыния просто не хочет продолжать переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС.
Кроме того, такой интерес Румынии к положению этнических румын может быть связан с желанием страны поучаствовать в будущем разделе Украины.
Читайте также:
Минобороны Румынии засекретило военную помощь Украине
Украина и Румыния разрешили давний спор о канале «Дунай - Чёрное море»
Евросоюз ввёл для Румынии и Болгарии режим «частичного Шенгена»
Грапини также заявила, что украинские власти притесняли церковных лидеров румынской общины по религиозным, этническим и языковым признакам.
Депутат Европарламента также отметила, что уважение прав меньшинств имеет важное значение при вступлении в Евросоюз. В связи с этим заявлением директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT предположил, что Румыния просто не хочет продолжать переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС.
Кроме того, такой интерес Румынии к положению этнических румын может быть связан с желанием страны поучаствовать в будущем разделе Украины.
Читайте также:
Минобороны Румынии засекретило военную помощь Украине
Украина и Румыния разрешили давний спор о канале «Дунай - Чёрное море»
Евросоюз ввёл для Румынии и Болгарии режим «частичного Шенгена»
Анастасия Чинкова