В ЕС назвали меняющие мировой порядок страны

13 сентября 2025, 20:23

Каллас: Белоруссия с Россией, Китаем и КНДР меняют мировой порядок

Фото: istockphoto/sinonimas

Глава евродипломатии Кая Каллас в интервью RND заявила, что Россия, Китай, КНДР и Белоруссия меняют существующий мировой порядок.