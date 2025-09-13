В ЕС назвали меняющие мировой порядок страны
Глава евродипломатии Кая Каллас в интервью RND заявила, что Россия, Китай, КНДР и Белоруссия меняют существующий мировой порядок.
По её словам, на недавнем саммите Шанхайской организации сотрудничества эти страны демонстрировали стремление вернуться к системе, где сила и власть определяют, кто главный, — и это её пугает. Каллас добавила, что ЕС должен защищать свои интересы методом «кнута и пряника», действуя быстрее и более единодушно.
3 сентября пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что взаимодействие России, Китая и Северной Кореи направлено на благо народов этих стран, а не против кого‑то, и что никаких заговоров никто не плетёт. В тот же день агентство Киодо со ссылкой на МИД Японии передало обеспокоенность по поводу прошедшего в Китае военного парада в честь 80‑й годовщины победы.
Японские дипломаты рассматривают его как «символ глобального раскола» и полагают, что Китай и Россия пытаются возглавить новый мировой порядок.
