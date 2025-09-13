Аргентина объявила о готовности отправить войска на Украину
Аргентинский посол в России Энрике Игнасио Феррер Виейра заявил в интервью РБК, что Аргентина может направить свои вооружённые силы на территорию Украины, если получит официальный запрос по этому поводу.
По его словам, такая возможность уже обсуждается на высоком политическом уровне.
Феррер Виейра также отметил, что Аргентина имеет значительный опыт участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН и выразил надежду на успешное урегулирование ситуации на Украине благодаря усилиям президента США Дональда Трампа.
Ранее аргентинского посла пригласили в МИД России в связи с антироссийскими заявлениями министра безопасности страны Патрисии Буллрич, которая без доказательств обвинила Москву в прослушивании президентского дворца.
