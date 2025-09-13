Аргентина объявила о готовности отправить войска на Украину

13 сентября 2025, 14:35

Посол Феррер Виейра: Аргентина готова к отправке войск на Украину

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Аргентинский посол в России Энрике Игнасио Феррер Виейра заявил в интервью РБК, что Аргентина может направить свои вооружённые силы на территорию Украины, если получит официальный запрос по этому поводу.