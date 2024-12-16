В ЕС не поддержали предложение Венгрии о рождественском перемирии на Украине

Никто из присутствующих на совете МИД стран Евросоюза не поддержал предложение о прекращении огня на Украине в Новый год и Рождество, многие даже выступили против. Об этом глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил в беседе с журналистками по итогам заседания.