В ЕС не поддержали предложение Венгрии о рождественском перемирии на Украине

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Никто из присутствующих на совете МИД стран Евросоюза не поддержал предложение о прекращении огня на Украине в Новый год и Рождество, многие даже выступили против. Об этом глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил в беседе с журналистками по итогам заседания.
Он подчеркнул, что инициативу, которая бы могла спасти жизни, никто не поддержал. Только глава МИД Словакии поддержал сохранение этого предложения на повестке дня.
На прошлой неделе премьер-министр Виктор Орбан выдвинул в беседе с президентом России Владимиром Путиным идею об обмене пленными между Москвой и Киевом и рождественском прекращении огня. До этого такая инициатива обсуждалась с избранным главой США Дональдом Трампом. При этом, когда предложение было донесено до Владимира Зеленского, от него поступил отказ на его реализацию.
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Анастасия Чинкова