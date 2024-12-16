В МИД РФ прокомментировали отказ Киева от рождественского перемирия

Отказ Владимира Зеленского от предложенного Венгрией рождественского перемирия и обмена пленными указывает на незаинтересованность Киева в мире. Об этом журналистам заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на полях конференции «Союзное государство: интеграция, развитие, доверие».