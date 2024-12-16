В МИД РФ прокомментировали отказ Киева от рождественского перемирия

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Отказ Владимира Зеленского от предложенного Венгрией рождественского перемирия и обмена пленными указывает на незаинтересованность Киева в мире. Об этом журналистам заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на полях конференции «Союзное государство: интеграция, развитие, доверие».
«Подтверждение того, что киевский режим не заинтересован в мире. Заинтересован в войне. Это режим войны. Мы будем противопоставлять этому режиму последовательную реализацию целей специальной военной операции», — сказал Галузин.
11 декабря премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил Украине установить перемирие и прекратить огонь, а также организовать обмен военнопленными с РФ на Рождество, но Владимир Зеленский отверг такую инициативу.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва поддержала предложение Венгрии по обмену пленными и рождественскому перемирию на Украине,в отличие от Киева.
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Элина Позднякова