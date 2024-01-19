В ЕС не смогли согласовать бюджет на создание нового фонда для Украины

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Страны Европейского союза не смогли согласовать бюджет на создание нового фонда военной помощи для Украины, об этом сообщает Bloomberg.
Тем временем, при отсутствии помощи от союзников из Соединённых Штатов и Европы, Вооружённые силы Украины перешли к тактике активной обороны. Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что подобная тактика может стать «ошибкой исторического масштаба». Как отметил Загороднюк, таким образом Киев буквально передаёт инициативу в руки Москве.
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Евгения Парфентьева