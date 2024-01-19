«Абсурд»: Американский эксперт оценил заявление Франции о наёмниках на Украине

Фото: РИА Новости/Андрей Бортко
Французское правительство не могло не знать о том, что его граждане принимают участие в боевых действиях на Украине, об этом заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью для «РИА Новости».
Напомним, 17 января в Минобороны РФ заявили о поражении украинского пункта дислокации, в котором погибли порядка 60 французских наёмников. В министерстве иностранных дел же эту информацию опровергли, заявив, что граждане Франции никогда не воевали на Украине, а заявления России назвали манипуляцией.
По мнению Риттера, граждане Франции в подобном количестве не могли находиться на Украине без ведома правительства. В реальности власти Франции потворствуют подобным действиям, считает бывший разведчик.
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По мнению Риттера, граждане Франции в подобном количестве не могли находиться на Украине без ведома правительства. В реальности власти Франции потворствуют подобным действиям, считает бывший разведчик.
«Но сама идея, что власти Франции ничего не знали, абсолютно абсурдна», — заявил Риттер.
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Евгения Парфентьева