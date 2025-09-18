18 сентября 2025, 11:16

Politico: В ЕС недовольны Каллас и ее позицией по России и сектору Газа

Фото: istockphoto/sinonimas

В ЕС растет недовольство позицией главы евродипломатии Каи Каллас. Об этом пишет Politico.