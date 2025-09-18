В ЕС недовольны Каллас и ее позицией по России
В ЕС растет недовольство позицией главы евродипломатии Каи Каллас. Об этом пишет Politico.
По данным издания, ей предъявляют претензии за жесткую линию по отношению к России и по ситуации в секторе Газа. Коллеги считают, что в этих вопросах она заходит слишком далеко.
Один анонимный чиновник отметил: «Если вы не справляетесь со своей работой, ее будет делать кто‑то другой». В материале отмечается, что в целом работа Каллас не произвела сильного впечатления на коллег по Еврокомиссии.
Ранее Кая Каллас заявляла, что направляет Москве ясный сигнал: она не сможет победить в конфликте на Украине. По её словам, Россия должна вывести войска и сесть за стол переговоров с Киевом.
