В ЕС конфисковали тысячи контейнеров с китайскими товарами

В Греции прокуратура ЕС конфисковала более двух тысяч контейнеров с товарами из КНР
Прокуратура Евросоюза конфисковала более двух тысяч морских контейнеров с китайскими товарами в греческом порту Пирей. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на официальное заявление ведомства.



Операция стала крупнейшей в истории ЕС по масштабу конфискации контейнеров.

«Европейская прокуратура конфисковала 2435 морских контейнеров», — указывается в материале.
В них в основном перевозились электровелосипеды, текстильные изделия и обувь. Прокуратура Евросоюза предъявила обвинения шести лицам за участие в преступной схеме оборота китайских товаров на территории ЕС.

Отмечается, что в результате незаконной деятельности бюджеты Евросоюза недополучили около 800 миллионов долларов таможенных платежей и налогов на добавленную стоимость.

