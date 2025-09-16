В ЕС конфисковали тысячи контейнеров с китайскими товарами
В Греции прокуратура ЕС конфисковала более двух тысяч контейнеров с товарами из КНР
Прокуратура Евросоюза конфисковала более двух тысяч морских контейнеров с китайскими товарами в греческом порту Пирей. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на официальное заявление ведомства.
Операция стала крупнейшей в истории ЕС по масштабу конфискации контейнеров.
«Европейская прокуратура конфисковала 2435 морских контейнеров», — указывается в материале.В них в основном перевозились электровелосипеды, текстильные изделия и обувь. Прокуратура Евросоюза предъявила обвинения шести лицам за участие в преступной схеме оборота китайских товаров на территории ЕС.
Отмечается, что в результате незаконной деятельности бюджеты Евросоюза недополучили около 800 миллионов долларов таможенных платежей и налогов на добавленную стоимость.
