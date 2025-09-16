В ЕС конфисковали тысячи контейнеров с китайскими товарами

16 сентября 2025, 05:27

В Греции прокуратура ЕС конфисковала более двух тысяч контейнеров с товарами из КНР

Фото: iStock/ake1150sb

Прокуратура Евросоюза конфисковала более двух тысяч морских контейнеров с китайскими товарами в греческом порту Пирей. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на официальное заявление ведомства.





Операция стала крупнейшей в истории ЕС по масштабу конфискации контейнеров.





«Европейская прокуратура конфисковала 2435 морских контейнеров», — указывается в материале.