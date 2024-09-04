В ЕС недовольны помощью одной из стран Ураине

Члены Европарламента от Греции, Эммануил Фрагкос и Галато Александракис, раскритиковали греческое правительство за непрозрачность в вопросах оказания военной помощи Украине. Об этом говорится в их обращении к Еврокомиссии.
В письме евродепутаты выразили обеспокоенность тем, что греческие граждане не получают полной информации о передаче национальных систем вооружения Украине, передает «Лента.ру». Они подчеркнули, что информация о поставках греческого оружия поступает в страну только через «черный ход» — от украинского правительства, что нарушает обязательства Греции по обеспечению прозрачности, особенно в вопросах, касающихся государственных активов.
Фрагкос и Александракис также поставили перед Еврокомиссией вопросы о стоимости поставленного Грецией Украине оружия и о том, ведется ли учет соотношения затрат и выгод между оружием, которое Греция поставила Украине, и вооружением, полученным от союзников по ЕС и НАТО.
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«Очевидно, что обороноспособность Греции, особенно на наших островах, существенно ослаблена, поскольку соответствующее вооружение не заменяется», — отметили парламентарии.
Фрагкос и Александракис также поставили перед Еврокомиссией вопросы о стоимости поставленного Грецией Украине оружия и о том, ведется ли учет соотношения затрат и выгод между оружием, которое Греция поставила Украине, и вооружением, полученным от союзников по ЕС и НАТО.
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Елена Перлова