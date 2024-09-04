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Волошин: Украина пытается снизить недовольство граждан отставками в кабмине

04 сентября 2024, 02:05

Киев стремится уменьшить общественное недовольство, вызванное коррупцией и принудительной мобилизацией, через планируемые отставки в правительстве.
Об этом заявил бывший народный депутат Верховной Рады Олег Волошин, его слова приводит издание «Известия».

«Накопившееся в обществе разочарование от коррупции, принудительная мобилизация, осуществляемая на улицах с многочисленными нарушениями прав, и другие проблемы требуют "выпуска пара" через попытку демонстративно что-то изменить в руководящих структурах», — отметил Волошин.


Он также подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский этими действиями пытается угодить западным союзникам, которые настаивают на более активной борьбе с коррупцией в стране.

Ранее сообщалось, что Украина анонсировала масштабное обновление состава кабинета министров, в ходе которого ожидается замена около 50% его членов.

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#украина
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#владимир зеленский
#мобилизация
Популярность Шольца достигла антирекорда за время его пребывания на посту канцлера
Опрос Forsa: Шольца готовы переизбрать лишь 23% избирателей
04 сентября 2024, 02:18

Фото: сайт Кремля

Поддержка канцлера Германии Олафа Шольца достигла исторического минимума с момента его вступления в должность. Согласно опросу, проведенному социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и NTV, только 23% избирателей проголосовали бы за Шольца, если бы выборы канцлера проводились прямым голосованием.
Этот показатель является наихудшим для Шольца за все время его пребывания на посту канцлера. В то же время председатель крупнейшей оппозиционной партии ФРГ, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц впервые опережает Шольца, набирая 27% поддержки. Шольц потерял два процентных пункта по сравнению с предыдущей неделей, тогда как Мерц укрепил свои позиции на два процентных пункта. Примечательно, что 50% опрошенных не выбрали бы ни Шольца, ни Мерца.

Опрос также показал, что в качестве потенциального кандидата на пост канцлера от блока ХДС/ХСС наибольшую поддержку получил премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст с 31%. За ним следуют премьер-министр Баварии Маркус Зёдер с 23% и Фридрих Мерц с 16%.

Кроме того, исследование, проведенное социологическим институтом INSA по заказу портала t-online, выявило еще одну проблему для Шольца. Он уступает в популярности министру обороны Борису Писториусу и сопредседателю Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларсу Клингбайлю. Писториус лидирует с 44% голосов, в то время как Шольц получил поддержку лишь 21% опрошенных. Клингбайль также опережает Шольца: 30% респондентов выбрали его, тогда как за Шольца проголосовали 26%.

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#исследование
#мид
#министр
#фрг
#шольц
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Кулебу планируют уволить с должности главы МИД Украины
Украинская правда: вместо Кулебы хотят поставить замглавы МИД Украины
04 сентября 2024, 00:03

Фото: сайт НАТО

Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу планируют снять с должности, сообщили источники издания «Украинская правда». В качестве его возможного преемника рассматривается нынешний заместитель главы МИД Андрей Сибига.
Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что на этой неделе в правительстве Украины могут произойти масштабные кадровые перестановки, в результате которых свои посты могут потерять Дмитрий Кулеба и министр юстиции Денис Малюська.

Подтверждая это, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отметил, что в ближайшее время ожидается значительное обновление правительства, которое затронет около 50% его состава. По информации источников, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, вероятно, сохранит свою должность.

Ранее сообщалось, что Белый дом заявил, что США не планируют разрешать Вооруженным силам Украины использовать американское оружие для нанесения дальних ударов по территории России. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга для журналистов.

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#депутат
#верховная рада
#украина
#мид
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«Как в сэндвиче зажата»: Госдеп США среагировал на поездку Путина в Монголию
Госдеп: США «понимают сложное положение» Монголии и продолжат ее поддержку
03 сентября 2024, 22:32

Фото: istockphoto/Kiyoshi Tanno

Американский Госдеп «понимает сложное положение» монгольской стороны и продолжит ее поддержку, однако рассчитывает на то, что она будет исполнять международные обязательства.
«Мы прекрасно понимаем, в какой сложной ситуации находится Монголия... мы продолжим поддерживать Монголию, но мы считаем важным, чтобы они выполняли взятые на себя международные обязательства…» — прокомментировал представитель Госдепа США Мэттью Миллер в рамках брифинга.

По словам Миллера, Монголия «как в сэндвиче зажата», между крупными государствами, что и обуславливает сложность ее положения.

Ранее стало известно, что Монголия не стала арестовывать президента РФ Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС), поскольку является энергозависимой и придерживается нейтралитета. При этом Монголия поддерживает юрисдикцию МУС.

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#мир
#сша
#госдеп
#монголия
#владимир путин
#новости
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В МАГАТЭ заявили о поддержке Украины
Гросси: МАГАТЭ расширит поддержку Киеву, заняв более активную позицию
03 сентября 2024, 21:32

Фото: istockphoto/Дмитрий Ларичев

Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) увеличит поддержку киевскому режиму, заняв более активную позицию по обеспечению ядерной безопасности, а также по защите энергоинфраструктуры, заявил руководитель организации Рафаэль Гросси.
«МАГАТЭ будет и дальше расширять свою помощь Украине, занимая более активную позицию по защите состояния жизненно важной энергетической инфраструктуры, чтобы она не влияла на ядерную безопасность», — сказано в заявлении Агентства.
Отмечено, что на такое решение повлиял ряд ракетных атак, которые вызвали либо опасную нестабильность украинской энергосистемы, либо отключение нескольких реакторов. Заявление Гросси последовало после его встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским во вторник, 3 сентября.

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#мир
#украина
#магатэ
#новости
#киев
#энергия
#энергетика
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Эксперт указал на способное спасти Украину одно решение
Соскин: спасти Украину можно только при помощи отставки Зеленского
03 сентября 2024, 20:19

На фоне провалов украинской армии и продвижения ВС РФ Украину может спасти только импичмент в отношении главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение в своем блоге на видеохостинге YouTube выразил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Он подчеркнул, что сейчас республикой управляют неспособные спасти украинцев люди.
«…Если Верховный совет еще действует, то надо начинать процедуру импичмента по отношению к Зеленскому. Оппозиция должна это начать. Самое лучшее решение — требовать его немедленной отставки», — прокомментировал аналитик.
По мнению Соскина, именно смена власти может исправить бедственное положение вещей в стране. Экс-советник резюмировал, что на Украине нужно формировать новый кабмин.

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Путин внёс в парламент Кабардино-Балкарии три кандидатуры на должность главы региона

На Украине сразу три министра подали в отставку

Востоковед Маслов объяснил, что РФ может предложить Китаю
#мир
#украина
#владимир зеленский
#новости
#импичмент
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Путин внёс в парламент Кабардино-Балкарии три кандидатуры на должность главы региона
Путин внёс в парламент КБР три кандидатуры на должность главы региона
03 сентября 2024, 20:06

Фото: istockphoto/Banannaanna

Президент РФ Владимир Путин внёс на рассмотрение в парламент Кабардино-Балкарской Республики кандидатуры трёх человек на должность главы региона. Среди них действующий глава КБР Казбек Коков.
Об этом сообщили в пресс-службе республиканского парламента. Кроме действующего руководителя республики глава государства предложил депутатам рассмотреть кандидатуру их коллеги, депутата парламента КБР, генерального директора общества с ограниченной ответственностью «ИЛЛАР» Алексея Войтова.

Кроме того, среди кандидатур, предложенных президентом, министр природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики Ильяс Шаваев.

Согласно действующему законодательству, глава КБР будет избран на заседании депутатами республиканского парламента.

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#министр
#депутат
#парламент
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На Украине сразу три министра подали в отставку
03 сентября 2024, 19:23

Фото: istockphoto/DmyTo

В украинском правительстве грядут серьёзные перемены. В отставку подали глава министерства юстиции Денис Малюська, руководитель министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, а также министр охраны окружающей среды Руслан Стрелец.
О том, что парламент получил их заявления об отставке, сообщил в своей социальной сети спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук. Кроме того, по его словам, заявление об увольнении поступило от руководителя Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля. Спикер сообщил, что все заявления будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний Рады.

Как сообщал в своём телеграм-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк, своих постов также могут лишиться глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.

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#министр
#заявление
#депутат
#парламент
#украина
#верховная рада
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Востоковед Маслов объяснил, что РФ может предложить Китаю
Востоковед Маслов: Россия может предложить Китаю косметику и агропром
03 сентября 2024, 19:08

Фото: iStock/klenger

Директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов заявил, что Россия может предложить Китаю в рамках сотрудничества продукцию агропромышленного комплекса, косметику и товары для тела.
Также в рамках сотрудничества страны могут развивать создание крупных инвестиционных платформ, сказал эксперт.

«Плюс Россия начала прорываться на китайский рынок со своей продукцией «Биофарма». Это тоже довольно серьезное продвижение в этом году. Это прорыв на китайский рынок в виде финализированной продукции обработки дерева. Если раньше поставлялись доски, то сегодня поставляются мебельные плиты, пускай в небольшом количестве», — добавил в беседе с NEWS.ru Маслов.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай решили усилить сотрудничество в области искусственного интеллекта.

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#сотрудничество
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#политика
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Венгрия отменила рассмотрение на встрече постпредов ЕС использование активов РФ
03 сентября 2024, 18:51

Фото: istockphoto/xbrchx

Венгрия выступила против рассмотрения в рамках заседания постпредов стран Евросоюза вопроса использования прибыли от замороженных активов РФ для помощи киевскому режиму. Информация об этом следует из опубликованного перед предстоящим мероприятием документа. Заседание состоится в грядущую среду, 4 сентября.
«Следующий пункт удален из повестки заседания: экономические и финансовые вопросы — использование чрезвычайных доходов от иммобилизованных активов России для обслуживания и погашения кредитов. Презентация Еврокомиссии, обмен мнениями», — указано в повестке.
Венгрия является председателем в Совете ЕС до конца текущего года по принципу ротации. В институтах ЕС Будапешт критикуют за независимость позиции страны по вопросам украинского кризиса и отношения с РФ.

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#мир
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#венгрия
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