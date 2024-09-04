Волошин: Украина пытается снизить недовольство граждан отставками в кабмине

Киев стремится уменьшить общественное недовольство, вызванное коррупцией и принудительной мобилизацией, через планируемые отставки в правительстве.
Об этом заявил бывший народный депутат Верховной Рады Олег Волошин, его слова приводит издание «Известия».
Он также подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский этими действиями пытается угодить западным союзникам, которые настаивают на более активной борьбе с коррупцией в стране.
Ранее сообщалось, что Украина анонсировала масштабное обновление состава кабинета министров, в ходе которого ожидается замена около 50% его членов.
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«Накопившееся в обществе разочарование от коррупции, принудительная мобилизация, осуществляемая на улицах с многочисленными нарушениями прав, и другие проблемы требуют "выпуска пара" через попытку демонстративно что-то изменить в руководящих структурах», — отметил Волошин.
Он также подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский этими действиями пытается угодить западным союзникам, которые настаивают на более активной борьбе с коррупцией в стране.
Ранее сообщалось, что Украина анонсировала масштабное обновление состава кабинета министров, в ходе которого ожидается замена около 50% его членов.
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Елена Перлова