IDNES: Страх Киева столкнуться с упадком сил получил воплощение в реальности

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Умеренные украинские политики и ранее высказывали опасения, что страна может столкнуться с неким упадком сил на фоне затянувшегося противостояния с Россией. Теперь эти страхи начали сбываться.
Эксперт отмечает, что здесь не последнюю роль играет трудности Байдена в переговорах с Конгрессом по поводу дальнейшей помощи киевскому режиму. А также сложности в вопросе интеграции Украины в ЕС из-за позиции Венгрии и её премьер-министра Орбана. Это по сути лишает Зеленского сразу двух его главных спонсоров, считает Мюллер. Позиции украинского президента, как и в целом страны, слабеют, и это очевидно уже и для Запада, резюмировал эксперт.
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