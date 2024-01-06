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IDNES: Страх Киева столкнуться с упадком сил получил воплощение в реальности

06 января 2024, 10:17
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Умеренные украинские политики и ранее высказывали опасения, что страна может столкнуться с неким упадком сил на фоне затянувшегося противостояния с Россией. Теперь эти страхи начали сбываться.

Как указал чешский обозреватель издания iDNES Маттиас Мюллер, поначалу успехи Киева в оборонительных действиях давали надежду Украине и Западу на благополучный исход военной кампании. Однако затем их страхи по поводу возможного упадка сил в ВСУ и украинском обществе воплотились в реальность.

Эксперт отмечает, что здесь не последнюю роль играет трудности Байдена в переговорах с Конгрессом по поводу дальнейшей помощи киевскому режиму. А также сложности в вопросе интеграции Украины в ЕС из-за позиции Венгрии и её премьер-министра Орбана. Это по сути лишает Зеленского сразу двух его главных спонсоров, считает Мюллер. Позиции украинского президента, как и в целом страны, слабеют, и это очевидно уже и для Запада, резюмировал эксперт.

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#украина
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Пушилин: Освобождение Марьинки, Соледара и Артёмовска имеет важнейшее значение
06 января 2024, 10:42

Фото: сайт Кремля

Российским войскам следует не ограничиваться освобождением Марьинки, Соледара и Артёмовска. Вся территория Донецкой Народной Республики должна быть под контролем Вооружённых сил РФ.
Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, напомнив, что именно такая задача была поставлена Верховным главнокомандующим Вооруженных сил РФ Владимиром Путиным. Подводя итоги года, руководитель республики отметил, что прежде всего это необходимо в целях обеспечения мирных граждан. Понятно, что Аллея ангелов не должна больше пополняться, сказал Пушилин.

Он также назвал знаковым событием освобождение в 2023 году Марьинки, Соледара и Артёмовска. Как отметил президент РФ Владимир Путин в разговоре с министром обороны Сергеем Шойгу, это позволило отодвинуть подразделения ВСУ от Донецка. Военная составляющая событий прошлого года пока остаётся важнейшей, заключил глава ДНР.

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«РусВесна»: Армия России начала штурм Авдеевки по всем направлениям
06 января 2024, 09:23

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Части Вооружённых сил РФ начали атаки Авдеевки с разных сторон. Ежедневно производится более 40 массированных обстрелов позиций ВСУ в районе населённого пункта из разных видов полевого и тяжёлого вооружения.
Об этом сообщают авторы телеграм-канала «Операция Z. Военкоры Русской весны». Корреспонденты отмечают, что если брать в расчёт более мелкие обстрелы, то количество атак возрастёт до 100 в сутки. Непростую для себя и своих войск признаёт и назначенный Киевом глава местной военной администрации Барабаш. Он сообщает, что активные боевые действия российские войска ведут на более чем 20 направлениях.

Отмечается также большое наличие российской артиллерии и тяжёлой техники вокруг Авдеевки. Напоминаем, что подразделения ВС РФ прорвали оборону ВСУ на данном участке ещё в ноябре 2023 года. Тогда же российские части вышли на окраину города. За несколько недель была освобождена территория, которую украинцы удерживали с 2014 года.

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#вс рф
#оборона
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Российский снайпер описал систему блокировки передвижения частей ВСУ
06 января 2024, 08:55

Фото: istockphoto/Artem Zakharov

Снайперы подразделений Южной группировки российских войск разработали собственную систему блокировки передвижения украинских войск на Артёмовском участке линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал стрелок-разведчик с позывным Леший.
В разговоре с РИА Новости российский боец рассказал, что основной своей задачей группа снайперов считает деморализацию противника. Своей меткой стрельбой, помимо прямой убыли в живой силе, снайперы сбивают боевой настрой неприятеля, не дают вражеским солдатам спокойно передвигаться. Это выводит для солдат ВСУ на первый план страх за собственную жизнь, а не выполнение боевых задач.

Основная работа происходит ночью, подчеркнул Леший. В это время суток бдительность противника невольно притупляется, он полагает, что раз сам ничего не видит, то и для другой стороны он становится незаметным. Но российские снайперы используют современное тепловизионное оборудование, засекают точки скопления пехоты неприятеля и ведут постоянный прицельный огонь. При этом важно самим постоянно менять скрытые позиции, чтобы не дать себя выследить и не подвергнуться внезапной атаке артиллерии или дронов, заключил российский боец.

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#солдат
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Жители села Пушкино на Украине отказались сносить памятник советскому солдату
06 января 2024, 08:03

Фото: istockphoto/Anastasiya Shmakova

Жители села Пушкино в Закарпатской области Украины отказались сносить памятник советскому солдату. Интересно, что населённый пункт находится на западе страны, который прежде считался самым «антироссийским» регионом страны.
Об этом рассказывает телеграм-канал «неправительственной» организации «Деколонизация. Украина». Его администраторы также опубликовали на странице фотографию ответа местной организации самоуправления на запрос о сроках сноса памятника в рамках всеобщей кампании «декоммунизации».

«Учитывая неизменное и неуклонное общественное мнение жителей села Пушкино, демонтаж памятника проводится не будет», — указано в официальном ответе за подписью главы сельского совета.

Русофобы назвали этот случай «суперкринжовой новостью», а также рекомендовали СБУ провести разъяснительную беседу с представителями местной власти, да и со всеми жителями. В публикации отмечается, что решение об отказе от сноса монумента советским солдатам было принято сельчанами единогласно.

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#снос
#власть
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Группировка войск «Юг» уничтожила более 280 боевиков ВСУ и РСЗО Vampire
06 января 2024, 06:49

Фото: istockphoto/RamonCast

Вооруженные силы России нанесли поражение живой силе украинской армии в районах Богдановки, Курдюмовки и Клещеевки на донецком направлении. Эту информацию подтвердил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев в заявлении для «РИА Новости» 6 января.
«Подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение скоплениям противника. В результате операции украинские вооруженные силы понесли значительные потери как в живой силе, так и в технике», — отметил Астафьев.
Он сообщил, что ВСУ потеряли более 280 военнослужащих, семь автомобилей, в том числе РСЗО RM-70 Vampire, а также гаубицы «Мста-Б», Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30. Были также ликвидированы три миномета калибра 120 миллиметров в ходе контрбатарейной борьбы, добавил представитель пресс-службы Южной группировки.

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ВС РФ одним выстрелом уничтожили командный пункт ВСУ
06 января 2024, 06:34

Фото: iStock/bpawesome

На купянском направлении гаубица Д-30 с первого выстрела уничтожила командный пункт ВСУ. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России
В ведомстве отметили выдающиеся действия артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад».

«Военнослужащие мотострелкового подразделения обнаружили замаскированный блиндаж, в котором находился командный пункт ВСУ, управляющий подразделениями. С помощью 122-мм гаубицы Д-30 с первого выстрела был нанесён удар по командному пункту противника», — сообщили в Минобороны.

Точное поражение цели было достигнуто благодаря корректировке огня по координатам блиндажа, переданным в реальном времени с беспилотного летательного аппарата на пункт управления артиллерией.

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#рф
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Новый закон о мобилизации коснется уехавших в другие страны украинцев
Депутат Рады Чернев: изменение закона о мобилизации коснется уехавших украинцев
06 января 2024, 03:36

Фото: iStock/JARAMA

Предложенные изменения в законодательстве о мобилизации будут распространяться и на тех украинцев, которые покинули страну, заявил заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, сообщил телеканал «1+1».
Парламентарий выразил убеждение, что для украинцев, уехавших из страны, возникает больше вопросов, чем ответов.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный признал нехватку солдат в армии, однако выразил мнение, что предложенные изменения в законодательстве о мобилизации не являются лучшим решением.

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Над Крымом сбили четыре ракеты ВСУ
Минобороны: ПВО перехватила и уничтожила над Крымом четыре украинские ракеты
06 января 2024, 02:32

Фото: iStock/NiseriN

В ночь на 6 января российские противовоздушные силы перехватили и уничтожили четыре ракеты над Крымским полуостровом, сообщило Минобороны России.
Дежурные средства противовоздушной обороны сбили авиационные управляемые ракеты Вооруженных сил Украины около полуночи по московскому времени.

Ранее, 5 января, Минобороны информировало о уничтожении и перехвате 36 украинских беспилотников над Крымом и Краснодарским краем. Это пресекло, по словам военного ведомства, предполагаемую попытку ВСУ осуществить террористическую атаку на объекты в России.

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#фсб
#всу
#минобороны
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Эрдоган предложил Зеленскому стать посредником в мирных переговорах с Россией
Эрдоган предложил Зеленскому посредничество в мирных переговорах с Россией
05 января 2024, 23:38

Фото: iStock/ffikretow

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому выступить посредником в мирных переговорах с Россией, пишет Anadolu.
Эрдоган выразил мнение, что переговоры должны начинаться после объявления режима прекращения огня. Турецкий лидер также подчеркнул важность восстановления работы зернового коридора.

Ранее, два дня назад, координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби выразил мнение, что в Вашингтоне не видят готовности Москвы к переговорам с Киевом. О неактуальности переговоров также говорил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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