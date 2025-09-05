Достижения.рф

В ЕС объяснили Зеленскому одну вещь

Сийярто ответил Зеленскому на его претензии по членству Украины в ЕС
Фото: istockphoto/sinonimas

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на претензии Владимира Зеленского по поводу нежелания Будапешта поддержать членство Украины в ЕС. Соответствующий пост он опубликовал 5 сентября в соцсети.



Сийярто написал, что Зеленский снова сделал ряд замечаний в адрес Венгрии и посчитал «странным», что та против вступления Украины в ЕС — при этом, по мнению украинского политика, даже Россия не возражает. По словам главы венгерской дипломатии, Зеленский «судит по своим меркам», и Венгрия не намерена поддерживать европейское членство Украины.

Министр пояснил, что ни страна, ни её граждане не приветствуют присоединение Украины к ЕС, поскольку это может подорвать рынок труда и безопасность Венгрии. Он добавил, что позиция Будапешта по этому вопросу не навязана извне.

Ранее в тот же день президент России Владимир Путин назвал законным стремление Украины войти в ЕС, подчеркнув при этом, что безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счёт безопасности другой.

Никита Кротов

