В ЕС объяснили Зеленскому одну вещь
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на претензии Владимира Зеленского по поводу нежелания Будапешта поддержать членство Украины в ЕС. Соответствующий пост он опубликовал 5 сентября в соцсети.
Сийярто написал, что Зеленский снова сделал ряд замечаний в адрес Венгрии и посчитал «странным», что та против вступления Украины в ЕС — при этом, по мнению украинского политика, даже Россия не возражает. По словам главы венгерской дипломатии, Зеленский «судит по своим меркам», и Венгрия не намерена поддерживать европейское членство Украины.
Министр пояснил, что ни страна, ни её граждане не приветствуют присоединение Украины к ЕС, поскольку это может подорвать рынок труда и безопасность Венгрии. Он добавил, что позиция Будапешта по этому вопросу не навязана извне.
Ранее в тот же день президент России Владимир Путин назвал законным стремление Украины войти в ЕС, подчеркнув при этом, что безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счёт безопасности другой.
