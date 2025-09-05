В ЕС объяснили Зеленскому одну вещь

05 сентября 2025, 21:42

Сийярто ответил Зеленскому на его претензии по членству Украины в ЕС

Фото: istockphoto/sinonimas

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на претензии Владимира Зеленского по поводу нежелания Будапешта поддержать членство Украины в ЕС. Соответствующий пост он опубликовал 5 сентября в соцсети.