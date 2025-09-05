Зеленский пригрозил продолжить удары по российской энергоинфраструктуре

05 сентября 2025, 21:10

Зеленский хочет продолжить удары по российской энергетике

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер‑министром Словакии Робертом Фицо заявил о намерении продолжать удары по энергетической инфраструктуре России, сообщает РИА Новости в пятницу, 5 сентября.





Он добавил, что украинские власти отказались обеспечивать транзит через свою территорию российского газа и нефти.





«Мы готовы к поставкам газа и нефти на территорию Словакии, если это не российский газ и не российская нефть… на этом точка», — сказал Зеленский.