Зеленский пригрозил продолжить удары по российской энергоинфраструктуре

Зеленский хочет продолжить удары по российской энергетике
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер‑министром Словакии Робертом Фицо заявил о намерении продолжать удары по энергетической инфраструктуре России, сообщает РИА Новости в пятницу, 5 сентября.



Он добавил, что украинские власти отказались обеспечивать транзит через свою территорию российского газа и нефти.

«Мы готовы к поставкам газа и нефти на территорию Словакии, если это не российский газ и не российская нефть… на этом точка», — сказал Зеленский.

Ранее Фицо заявил, что верит в скорое завершение конфликта.
Никита Кротов

