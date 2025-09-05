Владимир Зеленский встретился с премьером Словакии Робертом Фицо
Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде. Об этом сообщает издание Dennik N.
Помимо Зеленского, украинскую сторону представила премьер-министр страны Юлия Свириденко. От Словакии на переговорах присутствуют сам Фицо, а также министр экономики Дениса Сакова и министр иностранных дел Юрай Бланар.
Напомним, что 2 сентября Фицо встретился с российским лидером Владимиром Путиным. После этого премьер заявил о намерении передать свои выводы о диалоге с президентом РФ украинской стороне.
