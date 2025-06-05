Трамп попросил Путина не отвечать на недавние атаки Киева на аэродромы

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил, что просил российского коллегу Владимира Путина не давать ответ на недавнюю атаку украинских войск по аэродромам в нескольких регионах России. Об этом сообщает РИА Новости.



Трамп сказал Путину, что ему не следует отвечать на украинские атаки.

Однако Путин решил действовать по-своему, о чём свидетельствует заявление его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Представитель Кремля сегодня подтвердил, что в ходе телефонного разговора с Трампом российский лидер заявил о скором нанесении ответного удара за атаки ВСУ по аэродромам.

Напомним, что 1 июня ВСУ осуществили массированные атаки с применением беспилотников по аэродромам в Мурманской, Ивановской, Рязанской, Иркутской и Амурской областям. Военнослужащие и гражданский персонал не пострадал. Огнём уничтожены несколько единиц техники.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0