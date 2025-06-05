Трамп попросил Путина не отвечать на недавние атаки Киева на аэродромы

05 июня 2025, 19:44

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил, что просил российского коллегу Владимира Путина не давать ответ на недавнюю атаку украинских войск по аэродромам в нескольких регионах России. Об этом сообщает РИА Новости.