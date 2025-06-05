Трамп попросил Путина не отвечать на недавние атаки Киева на аэродромы
Президент США Дональд Трамп заявил, что просил российского коллегу Владимира Путина не давать ответ на недавнюю атаку украинских войск по аэродромам в нескольких регионах России. Об этом сообщает РИА Новости.
Трамп сказал Путину, что ему не следует отвечать на украинские атаки.
Однако Путин решил действовать по-своему, о чём свидетельствует заявление его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Представитель Кремля сегодня подтвердил, что в ходе телефонного разговора с Трампом российский лидер заявил о скором нанесении ответного удара за атаки ВСУ по аэродромам.
Напомним, что 1 июня ВСУ осуществили массированные атаки с применением беспилотников по аэродромам в Мурманской, Ивановской, Рязанской, Иркутской и Амурской областям. Военнослужащие и гражданский персонал не пострадал. Огнём уничтожены несколько единиц техники.
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