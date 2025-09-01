Янукович обвинил ЕС в непонимании украинской экономики
Евросоюз не до конца учитывал экономические трудности на Украине во время переговоров с Киевом о возможном вступлении в объединение, заявил бывший президент Украины Виктор Янукович, передаёт РИА Новости.
Янукович признал, что добивался для Украины членства в ЕС, но отметил, что диалог с европейскими партнёрами был непростым.
«Партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров порой, мягко говоря, некорректно: не проявляли понимания сложности экономической ситуации в Украине. Прямо скажу — высокомерие проявляли», — сказал бывший президент Украины.
В апреле 2025 года Подольский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы по обвинению в подстрекательстве к дезертирству и организации незаконной переправки через госграницу. По версии следствия, 23 февраля 2014 года он незаконно покинул Украину и организовал выезд за границу как минимум ещё 20 человек из своего окружения и военнослужащих. Следствие утверждает, что они были вывезены на трёх вертолётах Вооружённых сил РФ из Урзуфа в Донецкой области в Ейск Краснодарского края.