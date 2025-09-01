Янукович обвинил ЕС в непонимании украинской экономики

01 сентября 2025, 16:45

Янукович: ЕС не понимал проблем украинской экономики при переговорах о членстве

Фото: istockphoto/makaule

Евросоюз не до конца учитывал экономические трудности на Украине во время переговоров с Киевом о возможном вступлении в объединение, заявил бывший президент Украины Виктор Янукович, передаёт РИА Новости.





Янукович признал, что добивался для Украины членства в ЕС, но отметил, что диалог с европейскими партнёрами был непростым.





«Партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров порой, мягко говоря, некорректно: не проявляли понимания сложности экономической ситуации в Украине. Прямо скажу — высокомерие проявляли», — сказал бывший президент Украины.