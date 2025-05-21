Убитый экс-советник Януковича мог претендовать на пост президента Украины

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Бывший советник Виктора Януковича Андрей Портнов мог претендовать на пост президента Украины на возможных выборах главы государства, что могло стать причиной его убийства. Такую версию выдвинул военный эксперт из Луганска Виталий Киселёв в беседе с ТАСС.
Также собеседник агентства предположил, что Портнов мог мешать нынешнему режиму в Киеве.
Известно, что Портнов был одним из инициаторов принятых в 2014 году законов, мешавший проведению демонстраций в рамках Евромайдана. Также он внесён в чёрный список Евросоюза за якобы растраты госсредств.
Напомним, что в среду утром неизвестный открыл огонь по экс-советнику бывшего президента Украины Виктора Януковича. От полученных ранений Портнов скончался на месте. Это произошло около входа в элитную школу около Мадрида, куда он отвёз своих детей.
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Известно, что Портнов был одним из инициаторов принятых в 2014 году законов, мешавший проведению демонстраций в рамках Евромайдана. Также он внесён в чёрный список Евросоюза за якобы растраты госсредств.
Напомним, что в среду утром неизвестный открыл огонь по экс-советнику бывшего президента Украины Виктора Януковича. От полученных ранений Портнов скончался на месте. Это произошло около входа в элитную школу около Мадрида, куда он отвёз своих детей.
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Анастасия Чинкова