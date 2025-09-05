Янукович прослезился от идеи вступления Украины в ЕС, отметил Путин

05 сентября 2025, 11:44

Виктор Янукович (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Президент России Владимир Путин заявил, что бывший украинский лидер Виктор Янукович был напуган возможными последствиями вступления Украины в Европейский союз. По словам Путина, Янукович даже прослезился при обсуждении этой идеи.