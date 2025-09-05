Достижения.рф

Янукович прослезился от идеи вступления Украины в ЕС, отметил Путин

Виктор Янукович (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Президент России Владимир Путин заявил, что бывший украинский лидер Виктор Янукович был напуган возможными последствиями вступления Украины в Европейский союз. По словам Путина, Янукович даже прослезился при обсуждении этой идеи.



Глава государства пояснил, что создание рынков для высококонкурентоспособной европейской продукции приводило к разрушению украинского производства и разрыву торговых связей с Россией. Путин также подчеркнул, что Москва категорически против вступления Украины в НАТО.

Заявления были сделаны в рамках Десятого Восточного экономического форума, который проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

Анастасия Чинкова

