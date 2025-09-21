В ЕС оценили риски начала третьей мировой войны

21 сентября 2025, 11:52

Soir: Фон дер Ляйен не считает, что Европа движется к третьей мировой войне

Фото: istockphoto/sinonimas

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью бельгийской газете Soir заявила, что не считает, будто Европа движется к третьей мировой войне.