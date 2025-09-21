В ЕС оценили риски начала третьей мировой войны
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью бельгийской газете Soir заявила, что не считает, будто Европа движется к третьей мировой войне.
При этом она подчеркнула, что в мире сейчас крайне опасно, и что делает всё возможное для его сохранения и свободы в Европе. Фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза признать, что геополитическая ситуация кардинально изменилась, и адекватно на это отреагировать.
По её словам, ЕС должен доказать себе, союзникам и противникам, что у него есть и воля, и способность защищать себя. В ответ на вопрос о создании общей европейской армии она отметила, что государства‑члены должны нести ответственность за свои вооружённые силы и обеспечивать их потребности.
Ранее депутат Госдумы, генерал‑лейтенант запаса Андрей Гурулев утверждал, что третья мировая война уже идёт, но не в привычном формате. По словам парламентария, США, осознавая возможный конец своей гегемонии, пытаются сдержать развитие остального мира, а Украина рассматривается лишь как один из фронтов.
